किसान मित्र छड़ी: अब खेतों में सांपों का डर होगा खत्म, किसानों की सुरक्षा के लिए आई आधुनिक तकनीक

किसान मित्र छड़ी (Photo Credits: X)

Kisan Mitra Chadi: खेतों में दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले अन्नदाताओं किसानों (Farmer's) के लिए तकनीक ने सुरक्षा का एक नया रास्ता खोला है. भारी बारिश और अंधेरी रातों में सांपों व बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के खतरे को देखते हुए वैज्ञानिकों ने 'किसान मित्र छड़ी' (Kisan Mitra Chadi) तैयार की है. यह छड़ी न केवल सांपों (Snakes) की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है, बल्कि इसमें रात के समय काम करने के लिए सोलर टॉर्च (Solar Torch) जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. हाल ही में 'उन्नत कृषि महोत्सव' (Advanced Agriculture Festival) के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ने इस तकनीक की जानकारी साझा की. यह भी पढ़ें: Nila Robot: पुडुचेरी चुनाव में 'नीला' का जलवा, मतदान केंद्र पर AI रोबोट ने किया मतदाताओं का स्वागत; तकनीक और परंपरा का दिखा संगम

कैसे काम करती है यह छड़ी?

किसान मित्र छड़ी का कार्य सिद्धांत काफी सरल और प्रभावी है. जैसे ही किसान इस छड़ी को जमीन पर रखकर इसका बटन दबाता है, यह सक्रिय हो जाती है. यह अपने आसपास के 100 मीटर के दायरे में किसी भी विषैले जीव या सांप की आहट को भांप लेती है.

खतरा महसूस होते ही छड़ी में तेज कंपन (Vibration) शुरू हो जाता है. यह कंपन किसान के लिए एक चेतावनी की तरह काम करता है, जिससे वह समय रहते सतर्क होकर उस स्थान से दूर हट सकता है.

वैज्ञानिकों ने किसानों की सुरक्षा के लिए 'किसान मित्र छड़ी' विकसित की

रात के अंधेरे में भी अब खेती होगी सुरक्षित 🌾 “किसान मित्र छड़ी” — किसानों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक स्मार्ट पहल। साँप और अन्य विषैले जीवों के खतरे से बचाव के लिए यह छड़ी वाइब्रेशन के जरिए पहले ही सतर्क कर देती है, वहीं सोलर टॉर्च अंधेरे में साफ रोशनी देती है। तकनीक के… pic.twitter.com/36HKKHolxw — Agriculture INDIA (@AgriGoI) April 13, 2026

सोलर टॉर्च और पोर्टेबिलिटी

सुरक्षा के अलावा, यह छड़ी किसानों की व्यावहारिक जरूरतों को भी पूरा करती है. इसमें एक शक्तिशाली सोलर टॉर्च लगाई गई है, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होती है. यह उन किसानों के लिए बेहद मददगार है जिन्हें रात के समय सिंचाई या रखवाली के लिए खेतों में जाना पड़ता है. हल्की और मजबूत होने के कारण इसे कहीं भी ले जाना आसान है.

भारत में सर्पदंश की गंभीर स्थिति

इस तकनीक की जरूरत इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारत में सर्पदंश एक बड़ी समस्या है. आंकड़ों के अनुसार:

प्रतिवर्ष भारत में लगभग 30 से 40 लाख सांप के काटने की घटनाएं दर्ज होती हैं.

सांप के काटने की घटनाएं दर्ज होती हैं. इन घटनाओं में करीब 58 हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं.

लोग अपनी जान गंवा देते हैं. मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या उन किसानों की होती है जो खेतों में काम करते समय अनजाने में इन जीवों के संपर्क में आ जाते हैं.

कृषि क्षेत्र में नई उम्मीद

'किसान मित्र छड़ी' जैसी तकनीकें ग्रामीण इलाकों में जान-माल के नुकसान को कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं. वैज्ञानिकों का उद्देश्य इस उपकरण को किफायती बनाना है ताकि देश का हर छोटा-बड़ा किसान इसका लाभ उठा सके. यह छड़ी न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि किसानों को मानसिक रूप से निडर होकर काम करने का आत्मविश्वास भी देती है.