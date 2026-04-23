BAN vs PAK Test Series 2026 Schedule: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी, जानें कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले

Bangladesh vs Pakistan, ICC World Test Championship 2025–27 Test Series Schedule Details: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) ने बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (BAN vs PAK) 2026 टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को अंतिम रूप दे दिया है. यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2025–27) का अहम हिस्सा है. यह सीरीज 8 मई 2026 से शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी. दोनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: MI vs CSK, IPL 2026 33rd Match Winner Prediction: वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस सीरीज का पहला मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sher-e-Bangla National Cricket Stadium) में खेला जाएगा, जो स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है. इसके बाद तीन दिन के ब्रेक के बाद दोनों टीमें सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में दूसरा टेस्ट खेलेंगी. सिलहट की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों को भी मदद करती है, जिससे मुकाबला संतुलित रहने की उम्मीद है.

BAN vs PAK 2026 टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट: 8–12 मई 2026, शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ढाका

दूसरा टेस्ट: 16–20 मई 2026, सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिलहट

दोनों मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 09:30 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 बजे) से खेले जाएंगे. पाकिस्तान टीम की कमान Shan Masood के हाथों में होगी, जबकि टीम के हेड कोच Sarfaraz Ahmed हैं. वहीं, बांग्लादेश की कप्तानी Najmul Hossain Shanto संभाल सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज 2026 पूरा शेड्यूल

श्रेणी विवरण टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025–27 सीरीज फॉर्मेट दो मैचों की टेस्ट सीरीज तारीख 8 मई – 20 मई 2026 वेन्यू ढाका (पहला टेस्ट) और सिलहट (दूसरा टेस्ट) पाकिस्तान कप्तान Shan Masood पाकिस्तान हेड कोच Sarfaraz Ahmed बांग्लादेश कप्तान (संभावित) Najmul Hossain Shanto पिछली भिड़ंत बांग्लादेश ने 2–0 से जीत दर्ज की (2024)

सीरीज का महत्व

यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. बांग्लादेश ने साल 2024 में पाकिस्तान को उसी की धरती पर 2-0 से हराकर इतिहास रचा था. ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इसके अलावा मार्च 2026 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था, जिससे इस सीरीज का रोमांच और बढ़ गया है.

बांग्लादेश के लिए यह सीरीज एक व्यस्त घरेलू सत्र की शुरुआत भी है, जिसमें जून में Australia National Cricket Team के खिलाफ बहु-प्रारूप सीरीज भी शामिल है. वहीं पाकिस्तान की टीम Shan Masood की कप्तानी में अपने टेस्ट प्रदर्शन को मजबूत करने की कोशिश करेगी.