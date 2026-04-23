RCB vs GT, IPL 2026 34th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 34वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, TATA Indian Premier League 2026 34th Match Stats And Preview Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 34वां मुकाबला कल यानी 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (RCB vs GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 मैच में जीत और 2 में हार का सामना किया है. वहीं, गुजरात टाइटंस ने भी 6 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं, जबकि गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: MI vs CSK, IPL 2026 33rd Match Winner Prediction: वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 34वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से 24 अप्रैल को होगा. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी ने चार मुकाबले जीते हैं और दो में हार झेली है. वहीं, शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस ने भी तीन मुकाबले जीते हैं और तीन में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड (RCB vs GT Head To Head)

दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी बराबरी का रहा है. आईपीएल के इतिहास में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 6 मैच खेले गए हैं. इन मुकाबलों में 3 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किए हैं और 3 मैच गुजरात टाइटंस ने जीते हैं. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था, जिसमें गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. वहीं, आईपीएल 2024 में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे और दोनों मैचों में आरसीबी को जीत मिली थी.

आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली पिछले मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल सके थे और इस मैच में वापसी करना चाहेंगे. कप्तान रजत पाटीदार शानदार फॉर्म में हैं और एक और मैच जिताऊ पारी खेलना चाहेंगे. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेज़लवुड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (M Chinnaswamy Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला कल यानी 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है. यहां की छोटी बाउंड्री के कारण अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. हालांकि, बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी प्रभाव डाल सकते हैं. हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 167 रन है. इस मैदान पर सर्वोच्च टीम स्कोर 287/3 है, जो Sunrisers Hyderabad ने 2024 में बनाया था.

बेंगलुरु का मौसम (Bengaluru Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला 24 अप्रैल को बेंगलुरु में खेला जाएगा. एक्यूवेदर के अनुसार, इस दिन मौसम गर्म रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (RCB vs GT Key Players To Watch)

आरसीबी के लिए विराट कोहली ने पिछले 10 मैचों में 44.33 की औसत से 399 रन बनाए हैं. वहीं, फिलिप सॉल्ट ने पिछले 10 मैचों में 366 रन बनाए हैं. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने पिछले 9 मैचों में 157.14 की स्ट्राइक रेट से 407 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने पिछले 10 मैचों में 15 विकेट झटके हैं. वहीं, Kagiso Rabada ने पिछले 8 मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (RCB vs GT Live Streaming And Telecast Details)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs GT 34th T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और अशोक शर्मा.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.