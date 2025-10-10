अब हिंदी में भी चलेगा जादू! Instagram और Facebook में आया Meta AI ट्रांसलेशन फीचर, REELS में बदल सकेंगे भाषा

Meta AI Hindi Translation Feature: फेसबुक के संस्थापक और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने एक बड़ी घोषणा की है. Instagram और Facebook पर Reels अब हिंदी और पुर्तगाली में देखी और सुनी जा सकेंगी. मेटा ने अपने एआई-संचालित अनुवाद सुविधा में इन दोनों भाषाओं को जोड़ा है. पहले यह सुविधा केवल अंग्रेजी और स्पेनिश में उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे चार भाषाओं में विस्तारित किया गया है. जुकरबर्ग ने वीडियो के माध्यम से घोषणा साझा करते हुए कहा कि बड़ी खबर! अब, रील्स मेटा एआई की मदद से कई भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान करेगा.'

''वर्तमान में, यह सुविधा Hindi, Portuguese, English और Spanish में उपलब्ध है, और जल्द ही और भाषाएं जोड़ी जाएंगी."

अब ऑटोमैटिक होगा ट्रांसलेशन, डब और लिप-सिंक

यह नया फीचर मेटा की उन्नत एआई तकनीक (Advanced AI Technology) पर आधारित है, जो रील्स का ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन, डब और लिप-सिंक करता है. इसका मतलब है कि अगर कोई Content Creator अंग्रेजी में वीडियो बनाता है, तो मेटा एआई उसे आवाज और होंठों की गति से हिंदी में अनुवाद करेगा, जिससे वीडियो प्रामाणिक लगेगा.

1,000 फॉलोअर्स वाले फेसबुक क्रिएटर्स को मौका

मेटा (Meta) के अनुसार, इस तकनीक पर 2024 से काम चल रहा है और कंटेंट क्रिएटर्स की प्रतिक्रिया को इसमें शामिल किया गया है. यह सुविधा वर्तमान में कम से कम 1,000 फॉलोअर्स वाले फेसबुक क्रिएटर्स के लिए मुफ्त है, और सभी सार्वजनिक इंस्टाग्राम अकाउंट इसका लाभ उठा सकते हैं.

यूजर्स के पास होगा भाषा सेटिंग बदलने का विकल्प

यूजर्स के पास अपनी भाषा सेटिंग बदलने का विकल्प (Option to Change Language Settings) भी होगा. प्रत्येक अनुवादित वीडियो पर "Translated with Meta AI" लेबल भी दिखाई देगा, जिसे सेटिंग्स में जाकर बंद किया जा सकता है.