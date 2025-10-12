Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की लय वापस हासिल करने उतरेगी टीम इंडिया

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

विशाखापत्तनम, 12 अक्टूबर : महिला विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) का 13वां मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया (India and Australia) के बीच एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत की लय वापस हासिल करने के इरादे से उतरेगी. भारत 3 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद है. टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध अपना पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता था, जिसके बाद पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी. हालांकि, भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले को 3 विकेट से गंवा दिया.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. इस टीम ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 89 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद श्रीलंका के विरुद्ध अगला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा. ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 107 रन से जीत हासिल की. इस मुकाबले में भारत को स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. ऋचा घोष पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर चुकी हैं. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और स्नेह राणा विपक्षी खेमे को परेशान कर सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया को बेथ मूनी और एशले गार्डनर से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. गेंदबाजी में अलाना किंग और किम गार्थ भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती हैं.

विशाखापत्तनम के इसी मैदान पर भारत-साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले के दौरान स्विंग और टर्न देखने को मिला था. रविवार को बारिश की आशंका नहीं है. यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. इस विश्व कप के अधिकांश मैदानों की तरह यहां भी काफी नमी रहेगी. शाम को मैदान पर ओस नजर आएगी, जिससे टॉस के समय टीमों के फैसले पर असर पड़ सकता है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 59 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 48 मैच जीते, जबकि 11 मैच टीम इंडिया के नाम रहे.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. टॉस आधा घंटे पहले होगा. इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी.

भारत की टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, उमा छेत्री.

ऑस्ट्रेलिया की टीम: एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्रा, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शट्ट, हीदर ग्राहम, सोफी मोलिनक्स, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वोल.