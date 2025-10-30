Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप में भारत के खिलाफ सिर्फ एक ही विकेट के साथ इतिहास रच देंगी मेगन शट्ट

नवी मुंबई, 30 अक्टूबर : महिला विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है. इस मुकाबले में सिर्फ एक विकेट के साथ तेज गेंदबाज मेगन शट्ट महिला वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली ऑस्ट्रेलियाई बन जाएंगी. मेगन शट्ट ने साल 2013 से अब तक महिला वनडे वर्ल्ड कप के 28 मुकाबलों में 39 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, लिनेट एन फुलस्टन ने 1982 से 1988 के बीच वनडे विश्व कप के 20 मुकाबलों में इतने ही विकेट हासिल किए.

इस वक्त मेगन शट्ट वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली महिला गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पायदान पर हैं, लेकिन भारत के खिलाफ सिर्फ 1 विकेट के साथ मेगन हमवतन फुलस्टन को पीछे छोड़ देंगी. वैश्विक स्तर पर देखें, तो साउथ अफ्रीका की मारिजैन कप्प 30 मुकाबलों में 44 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि भारत की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी 34 मुकाबलों में 43 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड की कैरोल हॉजेस और सोफी एक्लेस्टोन 37-37 विकेट के साथ संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर हैं.

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज मेगन शट्ट 107 वनडे मुकाबलों में 23.66 की औसत के साथ 145 विकेट हासिल कर चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने 5 बार पारी में 4 या उससे अधिक विकेट हासिल किए हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में यह सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में शेफाली वर्मा के पास लंबे वक्त बाद टीम में वापसी करने का शानदार मौका होगा. शेफाली को चोटिल प्रतिका रावल के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है, जो शेष विश्व कप से बाहर हैं. दोनों देशों की महिला टीमों के बीच अब तक 60 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलियाई टीम अब तक 49 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि भारत ने 11 मैच अपने नाम किए हैं