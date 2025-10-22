Women's World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, बगैर किसी बदलाव के उतरी इंग्लिश टीम

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने इंग्लैंड के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) के 23वें मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुकी हैं. ऐसे में इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें अपनी तैयारियों को परखने उतरी हैं. इंग्लैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वोल, सोफी मोलिनक्स और किम गार्थ को शामिल किया गया है.

इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की नियमित कप्तान एलिसा हीली नहीं खेल रही हैं. ट्रेनिंग सेशन के दौरान हीली ने पिंडली में खिंचाव महसूस किया था. उनके स्थान पर ताहलिया मैकग्राथ को टीम की कमान सौंपी गई है. बेथ मूनी विकेटकीपर की भूमिका निभा रही हैं. इंदौर में बुधवार को उमस और हल्के बादल छाए रह सकते हैं. इसके साथ ही हल्की बारिश की आशंका भी है. यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 में से चार मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है. इस टीम ने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले जीते, जबकि श्रीलंका के विरुद्ध मैच बारिश के चलते रद्द हो गया. यह भी पढ़ें : Australia Women vs England Women, 20th Match Live Toss And Scorecard: इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ताहलिया मैकग्राथ ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दूसरी ओर, इंग्लैंड 5 में से चार मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है. इस टीम ने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से शिकस्त दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के खिलाफ जीत दर्ज की. इस बीच पाकिस्तान के विरुद्ध मैच बेनतीजा रहा. इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन : टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन : जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), सोफी मोलिनेक्स, अलाना किंग, किम गार्थ और मेगन शट्ट.