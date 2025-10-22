Womens World Cup 2025: महिला विश्व कप के सेमीफाइनल से पहले तैयारी परखने उतरेंगी ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की टीमें

ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया (Australia) और इंग्लैंड (England) की महिला टीमों के बीच होल्कर स्टेडियम में बुधवार को महिला विश्व कप 2025 का 23वां मैच खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें सेमीफाइनल से पहले अपनी तैयारियों को परखने उतरेंगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 में से चार मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है. इस टीम ने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले जीते, जबकि श्रीलंका के विरुद्ध मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया.

वहीं, इंग्लैंड की टीम भी पांच में से 4 मुकाबले जीत चुकी है, लेकिन नेट रन रेट में मामूली अंतर के चलते तीसरे पायदान पर मौजूद है. इस टीम ने अब तक साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत को शिकस्त दी है, जबकि पाकिस्तान के विरुद्ध मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा. दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी हैं ट्रेनिंग सेशन के दौरान पिंडली में खिंचाव के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली इस मुकाबले में नहीं खेल रही हैं. उनके स्थान पर ताहलिया मैकग्राथ को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि बेथ मूनी विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगी. जॉर्जिया वोल को भी इस मुकाबले में मौका दिया जा सकता है. यह भी पढ़े : ICC Women’s World Cup 2025 Semi Final Scenario: वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इन तीन टीमों ने बनाई जगह, 2 हुई ऐलिमिनेट, यहां जानें एक स्पॉट के लिए टीम इंडिया समेत 3 टीमों के समीकरण

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैच के लिए काली मिट्टी वाली पिच का इस्तेमाल किया जाएगा. इस पिच के फ्लैट होने की उम्मीद है. इंदौर में उमस और हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है. इसके साथ ही हल्की बारिश की भी आशंका है. दोनों देशों के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. टॉस आधा घंटे पहले होगा. वहीं, इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

ऑस्ट्रेलिया की टीम: जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, मेगन शट्ट, डार्सी ब्राउन, किम गार्थ, हीदर ग्राहम, सोफी मोलिनेक्स.

इंग्लैंड की टीम: टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल, सारा ग्लेन, एम अर्लॉट, लॉरेन फाइलर, डेनिएल व्याट-हॉज.