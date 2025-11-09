Richa Ghosh Appointed DSP: विश्व कप विजेता ऋचा घोष बनीं बंगाल पुलिस में डीएसपी, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने किया सम्मानित

ऋचा घोष (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI Women)

Richa Ghosh Appointed DSP: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋचा घोष को उनकी शानदार उपलब्धि और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के पद पर नियुक्त किया है. यह सम्मान उन्हें ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान देने के लिए दिया गया है. ऋचा घोष ने टूर्नामेंट के दौरान अपने आक्रामक बल्लेबाज़ी प्रदर्शन और शानदार विकेटकीपिंग से टीम इंडिया को पहली बार विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. यह विश्व कप जीत महिला क्रिकेट में बदलाव लेकर आएगी; राधा यादव

पश्चिम बंगाल पुलिस ने की घोषणा

Heartiest Congratulations, DSP Richa Ghosh! Richa Ghosh, the pride of Bengal, is now a Deputy Superintendent of Police (DSP). The Government of West Bengal has appointed Richa Ghosh, a crucial member of the World Cup-winning Indian Women's Cricket Team, to the post of Deputy… pic.twitter.com/I90ZSiWu8e — West Bengal Police (@WBPolice) November 8, 2025

पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर ऋचा की नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए लिखा, “हार्दिक बधाई, DSP ऋचा घोष! बंगाल का गर्व अब पश्चिम बंगाल पुलिस का हिस्सा बन गया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता सदस्य ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है. सलाम, ऋचा!” इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई. सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रशंसक और स्थानीय लोग ऋचा को शुभकामनाएं देते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं.

ईडन गार्डन्स में हुआ सम्मान समारोह

ऋचा घोष को हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) की ओर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भव्य सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित किया गया. इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और CAB अध्यक्ष सौरव गांगुली भी मौजूद रहे. समारोह के दौरान ऋचा को ₹34 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और सुनहरा बल्ला (Golden Bat) भेंट किया गया. गांगुली ने इस मौके पर कहा कि ऋचा बंगाल के लिए गर्व की बात हैं और उन्होंने महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत की है.

विश्व कप में ऋचा का दमदार प्रदर्शन

ICC महिला विश्व कप 2025 के दौरान ऋचा घोष का प्रदर्शन असाधारण रहा. उन्होंने टूर्नामेंट में न केवल विकेट के पीछे शानदार कैच और स्टंपिंग की, बल्कि अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी से कई मैचों का रुख पलट दिया. ऋचा ने इस विश्व कप में 12 छक्के लगाए . जो वेस्टइंडीज़ की डियान्ड्रा डॉटिन के साथ संयुक्त रूप से किसी भी महिला विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक हैं. उनकी पारी में कई ऐसे क्षण थे जब उन्होंने टीम को संकट से निकालकर जीत की राह पर लाया. टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद जब ऋचा घोष अपने गृहनगर सिलीगुड़ी लौटीं, तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों और प्रशंसकों ने “चैंपियन ऋचा घोष जिंदाबाद” के नारे लगाए. शहर की सड़कों पर जश्न का माहौल था और हजारों लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े.