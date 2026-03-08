IND vs NZ, T20 World Cup 2026 Final: टीम इंडिया को लेकर सौरव गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी, कहा-भारत ही जीतेगा वर्ल्ड कप; देखें VIDEO

Sourav Ganguly

IND vs NZ, T20 World Cup 2026 Final: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले बड़ा बयान दिया है. कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए 'दादा' ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की है कि भारत इस बार न्यूजीलैंड को हराकर विश्व चैंपियन बनेगा. गांगुली ने टीम के मौजूदा फॉर्म और खिलाड़ियों की आक्रामक बल्लेबाजी को जीत का सबसे बड़ा कारण बताया है.

"सभी खिलाड़ी छक्के जड़ते हैं"

सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी गहराई की तारीफ करते हुए कहा कि वर्तमान टीम बेहद संतुलित और शक्तिशाली है. उन्होंने कहा, "भारत यह विश्व कप जीतेगा. टीम इंडिया एक बहुत मजबूत टीम है. हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं. उनकी बल्लेबाजी में इतनी ताकत है कि वे निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे." यह भी पढ़े: IND vs NZ, T20 World Cup 2026 Final: टीम इंडिया की जीत के लिए देशभर में प्रार्थनाओं का दौर शुरू, अयोध्या में साधु-संतों ने किया विशेष हवन-पूजन; देखें VIDEO

सौरव गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी

#WATCH | Kolkata, West Bengal | On India to face New Zealand in T20 World Cup Final, Former captain of the Indian cricket team Sourav Ganguly says, "India will win the World Cup. India is a very strong team. All of the players hit sixes. They will definitely win." (06.03) pic.twitter.com/hGNpAxgJhH — ANI (@ANI) March 8, 2026

न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी चुनौती

भारतीय टीम आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड का सामना करने वाली है. हालांकि कीवी टीम को आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी माना जाता रहा है, लेकिन गांगुली का मानना है कि घरेलू परिस्थितियों और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को देखते हुए इस बार पासा भारत के पक्ष में पलटेगा.

टूर्नामेंट में टीम इंडिया का सफर

रोहित शर्मा की कप्तानी (या सूर्यकुमार यादव, टीम संयोजन के अनुसार) में भारतीय टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है. गांगुली ने खिलाड़ियों के मनोबल पर जोर देते हुए कहा कि टीम के सभी ग्यारह खिलाड़ी मैच विजेता (Match Winners) के रूप में उभरे हैं, जो किसी भी स्थिति से मैच निकालना जानते हैं.

शाम 7 बजे शुरू होगा फाइनल

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का यह खिताबी मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 6:30 बजे होगा. पूरे देश में इस मैच को लेकर उत्साह चरम पर है और गांगुली के इस बयान ने प्रशंसकों के जोश को और बढ़ा दिया है. गांगुली के अलावा कई अन्य पूर्व क्रिकेटरों ने भी टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार बताया है.