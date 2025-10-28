Women's World Cup 2025: वर्ल्ड कप के बीच 'गोल्डन चांस', एक साल बाद इस महिला खिलाड़ी का होगा कमबैक

भारतीय महिला टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर : महिला विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) के बीच भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (Shefali Verma) को वनडे फॉर्मेट में वापसी का शानदार मौका मिला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को आईसीसी से शेष टूर्नामेंट के लिए चोटिल प्रतिका रावल के स्थान पर शेफाली को टीम में शामिल करने की मंजूरी मिल गई है. शेफाली वर्मा भारतीय टीम में शामिल होने के समय सूरत में थीं. वह मंगलवार को नवी मुंबई में भारत के ट्रेनिंग कैंप से पहले रिपोर्ट करेंगी. प्रतिका रावल नवी मुंबई में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें शेष टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. ऐसे में बीसीसीआई ने 21 वर्षीय दाएं हाथ की बल्लेबाज शेफाली वर्मा को टीम में शामिल करने का फैसला लिया, जिन्होंने पिछली बार 29 अक्टूबर 2024 को भारत की ओर से वनडे मैच खेला था.

भारत की ओर से 29 वनडे मैच खेल चुकीं शेफाली ने 23 की औसत के साथ 644 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं. हरियाणा की कप्तान लंबे समय तक स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ीदार रही हैं, लेकिन पिछले साल अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 3 मुकाबलों की सीरीज के बाद प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. शेफाली वर्मा ने हरियाणा के लिए 7 पारियों में 56.83 की औसत और 182.35 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. यह भी पढ़े : UAE vs USA, 87th Match Dubai Pitch Report And Weather Update: रोमांचक मुकाबले में यूएसए के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या यूएई के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें दुबई की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

शेफाली वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ एकमात्र आधिकारिक विश्व कप 2025 अभ्यास मैच के लिए भारत-ए टीम में चुनी गई थीं. उन्होंने इस मुकाबले में 49 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली. टीम ने इस मैच को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 4 विकेट से अपने नाम किया था. प्रतिका रावल का वर्ल्ड कप से बाहर होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है. प्रतिका इस वर्ल्ड कप 7 मुकाबलों की 6 पारियों में 51.33 की औसत के साथ 308 रन बना चुकी हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 37 चौके और 4 छक्के निकले. वह वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं. भारतीय टीम 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. ये मैच नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा.