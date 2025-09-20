How To Watch Laver Cup 2025 Live Streaming in India: भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा लेवर कप का लाइव टेलीकास्ट? जानिए हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट का कैसे देखें स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

लिवर कप 2025 (Photo credit: X @LaverCup)

Laver Cup 2025 Live Telecast: टेनिस के सबसे दिलचस्प और रोमांचक टूर्नामेंटों में से एक लेवर कप 2025 है, जो अब शुरू हो चुका है. प्रशंसकों को एक बार फिर दुनिया के बेहतरीन टेनिस खिलाड़ियों को तीन दिवसीय मुकाबले में आमने-सामने देखने का मौका मिलेगा. यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर को समाप्त होगा. जानकारी के लिए बता दें कि लेवर कप एक हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच मुकाबला होता है. इस टूर्नामेंट का नाम ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉड लेवर के नाम पर रखा गया है. लेवर कप 2025 इस टूर्नामेंट का आठवां संस्करण है और यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित चेज़ सेंटर में आयोजित किया जा रहा है. कौन हैं ब्रूक्स नादेर? जानिए अमेरिकी मॉडल और कार्लोस अल्काराज़ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के बारे में सबकुछ

टीम यूरोप की कप्तानी यानिक नोआह कर रहे हैं, जबकि टीम में वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, कैस्पर रूड, होल्गर रूने, फ्लावियो कोबोली और याकूब मेंसिक जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. टीम यूरोप के उप-कप्तान टिम हेनमैन हैं. वहीं, टीम वर्ल्ड की कमान आंद्रे अगासी के हाथों में है और उप-कप्तान की भूमिका पैट्रिक रैफ्टर निभा रहे हैं. इस टीम में एलेक्स डी मिनौर, टेलर फ्रिट्ज़, एलेक्स माइकेलसन, फ्रांसिस्को सेरुंडोलो, जाओ फोन्सेका और राइली ओपेल्का जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं.

लेवर कप 2025 का फॉर्मेट

लेवर कप 2025 का फॉर्मेट काफी सरल है. तीन दिनों (शुक्रवार 19 सितंबर से रविवार 21 सितंबर तक) में कुल पांच सेशन खेले जाएंगे. हर मैच 'बेस्ट ऑफ थ्री सेट्स' फॉर्मेट में होगा और अगर मुकाबला बराबरी पर पहुँचता है, तो 10 अंकों का मैच टाईब्रेकर खेला जाएगा। जो टीम पहले 13 अंक हासिल करेगी, वह विजेता बनेगी. पिछले साल बर्लिन में खेले गए संस्करण में टीम यूरोप ने 13-11 के अंतर से जीत हासिल की थी और वह इस बार खिताब की रक्षा करेगी.

भारत में लेवर कप 2025 लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत में लेवर कप 2025 टेनिस टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क कर रहा है. भारतीय दर्शक Sony Sports Ten 5 टीवी चैनल पर लेवर कप 2025 का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.

भारत में लेवर कप 2025 लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

लेवर कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV पर उपलब्ध होगी, जो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म है. भारत में दर्शक SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लेवर कप 2025 मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा.