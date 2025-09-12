Who is Brooks Nader? कौन हैं ब्रूक्स नादेर? जानिए अमेरिकी मॉडल और कार्लोस अल्काराज़ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के बारे में सबकुछ

Who is Brooks Nader? टेनिस जगत में इन दिनों केवल कार्लोस अल्काराज़ की दमदार जीत ही नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में है. चर्चा यह है कि 22 वर्षीय स्पेनिश स्टार अमेरिकी मॉडल ब्रूक्स नादेर को डेट कर रहे हैं. इन अफवाहों को तब और हवा मिली जब ब्रूक्स की बहन ग्रेस एन ने मीडिया से बातचीत में उनके रिश्ते को लेकर संकेत दिए. ग्रेस एन ने मीडिया से बातचीत में कहा, "अफवाहें सच हैं. डेटिंग एक ढीला शब्द है. लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूं कि वो (कार्लोस) इस वक्त मैन ऑफ द आवर हैं." इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. जोकोविच बनाम टेलर फ्रिट्ज यूएस ओपन सेमीफाइनल मैच देखने पहुंचे एमएस धोनी, वीडियो हुआ वायरल
हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि पेज सिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रूक्स नादेर का नाम एक साथ दो बड़े टेनिस खिलाड़ियों कार्लोस अल्काराज़ और जानिक सिनर से जोड़ा गया हैं. दरअसल, यूएस ओपन 2025 के दौरान उन्हें दोनों से लिंक किया गया था. इससे पहले ब्रूक्स को लेकर चर्चा थी कि वह जानिक सिनर को डेट कर रही हैं. जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने जिमी किमेल के शो में जवाब दिया. "क्या ये पूछताछ है?" उन्होंने साथ ही कहा, "आप करीब हैं, लेकिन हम उस मैच में नहीं थे."
कार्लोस अल्काराज़ का नाम इससे पहले भी ब्रिटिश टेनिस स्टार एमा राडुकानु से जोड़ा जा चुका है. लेकिन यूएस ओपन 2025 के दौरान ब्रूक्स नादेर और अल्काराज़ की लिंकअप खबरों ने नया मोड़ ले लिया हैं.
कौन हैं ब्रूक्स नादेर?
-
ब्रूक्स नादेर का जन्म 1997 में बैटन रूज, लुइसियाना में हुआ था। वह अपनी बहनों मैरी, ग्रेस और सारा में सबसे बड़ी हैं.
-
2019 में उन्होंने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विम सर्च प्रतियोगिता जीती, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया हैं.
-
2023 में वह स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगजीन के कवर पर भी नज़र आईं.
-
उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 4 मिलियन डॉलर बताई जाती है.
-
मॉडलिंग के अलावा वह एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. उनका खुद का इंटीरियर डिजाइन ब्रांड Home by BN है और इसके साथ ही उन्होंने Electric Picks नामक ज्वेलरी ब्रांड के साथ मिलकर एक लाइन लॉन्च की है.
-
वह अपनी बहनों के साथ रियलिटी शो Love Thy Nader में भी दिखाई दी हैं, जो उनके परिवार, करियर और रिश्तों पर आधारित है.
-
निजी जीवन की बात करें तो, ब्रूक्स ने 2019 में विज्ञापन जगत के एग्जीक्यूटिव बिली हेयर से शादी की थी, लेकिन 2022 में दोनों अलग हो गए. 2024 में उनका नाम प्रिंस कॉन्सटेंटाइन-एलेक्सियोस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क से भी जोड़ा गया.
इस बीच, कार्लोस अल्काराज़ अपने करियर के स्वर्णिम दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने सितंबर 2025 में यूएस ओपन खिताब जीता था. अपने करियर का दूसरा फ्लशिंग मीडोज खिताब अपने नाम किया फाइनल में उन्होंने जानिक सिनर को हराकर न केवल अपनी छठी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती, बल्कि एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान भी दोबारा हासिल कर लिया. यह खिताब जीत अल्काराज़ का साल 2025 में दूसरा ग्रैंड स्लैम था, इससे पहले उन्होंने फ्रेंच ओपन फाइनल में भी सिनर को हराया था.