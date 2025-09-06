IND vs JPN, Women’s Hockey Asia Cup 2025 Live Streaming: महिला हॉकी एशिया कप में जापान से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानें कब कहां और कैसे देखें हॉकी मैच का लाइव प्रसारण

India vs Japan Women's Hockey(Photo credit: LatestLY)

Where To Watch India Women's National Hockey Team vs Japan Women's National Hockey Team Live Telecast: भारतीय महिला हॉकी टीम महिला हॉकी एशिया कप(Women’s Hockey Asia Cup) 2025 में जापान महिला हॉकी टीम से भिड़ने के लिए तैयार है. सलिमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की और थाईलैंड को 11-0 के विशाल अंतर से हराया. आत्मविश्वास और लय से भरी भारतीय टीम अब उसी प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. हालांकि, भारतीय टीम का अगला मुकाबला मौजूदा चैंपियन जापान से है, जिसने 2022 का खिताब जीता था. जापान ने भी टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करते हुए सिंगापुर को 9-0 से हराया. ऐसे में दोनों टीमों का आमना-सामना बेहद रोमांचक रहने वाला है और फैंस हर क्वार्टर को बड़े ध्यान से देखना चाहेंगे. महिला हॉकी एशिया कप के ओपनर में भारत ने थाईलैंड को 11-0 से हराकर दर्ज की धमाकेदार जीत

भारत बनाम जापान महिला हॉकी एशिया कप 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाम जापान महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम की महिला हॉकी टीमों के बीच यह मुकाबला 6 सितंबर(शनिवार) को खेला जाएगा। यह मैच चीन के हांगझोउ स्थित गोंगशू कैनाल स्पोर्ट्स पार्क हॉकी फील्ड पर आयोजित होगा। मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 4:30 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम जापान महिला हॉकी एशिया कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि टूर्नामेंट के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर मौजूद नहीं है.

भारत बनाम जापान महिला हॉकी एशिया कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां देखें?

महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर Watch.Hockey है. भारतीय दर्शक इस प्लेटफॉर्म पर भारत बनाम जापान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें सब्सक्रिप्शन शुल्क देना होगा.