IND vs CHN Women’s Hockey Asia Cup 2025 Final Live Streaming: महिला हॉकी एशिया कप फाइनल में चीन से भिड़ेगी भारतीय टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारत बनाम चीन महिला हॉकी एशिया कप(Photo Credits: X/ @TheHockeyIndia)

India Women's National Hockey Team vs China Women's National Hockey Team Live Telecast: महिला हॉकी एशिया कप(Women’s Hockey Asia Cup) 2025 का खिताबी मुकाबला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. भारत की महिला हॉकी टीम और चीन की महिला हॉकी टीम आमने-सामने होंगी, इस मैच से तय होगा कि इस बार एशिया की बादशाहत किसके नाम होगी. भारतीय टीम चाहती है कि वो वही कर दिखाए जो कुछ दिनों पहले पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप जीतकर देश का नाम रोशन किया था. दिलचस्प बात यह है कि भारत और चीन दोनों ने महिला हॉकी एशिया कप दो-दो बार जीता है, 2025 का खिताब जीतकर दोनों टीमें दक्षिण कोरिया और जापान के साथ संयुक्त रूप से सबसे सफल टीम बन सकती हैं, जिनके पास तीन-तीन खिताब हैं. भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार बना एशिया कप चैंपियन, 2026 वर्ल्ड कप का टिकट पक्का

यह पहली बार नहीं है जब भारत और चीन इस टूर्नामेंट में भिड़ रहे हैं. सुपर 4 के दौरान 11 सितंबर को दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें मेजबान चीन ने भारत को 1-4 से हराया था. अब भारतीय टीम के सामने बदला लेने का मौका है, लेकिन चुनौती आसान नहीं होगी क्योंकि चीन सुपर 4 में टॉप पर रहा और भारत जापान के खिलाफ ड्रॉ खेलकर संघर्ष करता नजर आया था.

भारत बनाम चीन महिला हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल कब और कहां आयोजित होगा?

भारत और चीन के बीच महिला हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 14 सितंबर(रविवार) को हांगझोउ के गोंगशू कैनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम चीन महिला हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल का सीधा प्रसारण कहां देखें?

भारत में फैन्स भारत बनाम चीन महिला हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी चैनलों पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर मौजूद नहीं है.

भारत बनाम चीन महिला हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर Watch.Hockey है. भारतीय फैन्स इस प्लेटफॉर्म पर भारत बनाम चीन फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य होगा.