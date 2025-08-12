Paris Saint Germain: पीएसजी से जुड़ने वाले यूक्रेन के पहले खिलाड़ी बने इलिया जबार्नी

पेरिस, 12 अगस्त : फ्रांस के मशहूर फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन ने यूक्रेन के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इलिया जबार्नी के साथ करार किया है. 22 साल के जबार्नी पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) से जुड़ने वाले पहले यूक्रेनी खिलाड़ी बन गए हैं. जबार्नी 63 मिलियन यूरो फीस पर पीएसजी से जुड़े हैं. वह छह नंबर की जर्सी पहनेंगे. क्लब से जुड़ने के बाद इलिया जबार्नी ने कहा, "मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्लब, पेरिस सेंट-जर्मेन के साथ जुड़कर बहुत खुश हूं. मैं मैदान पर अपना सब कुछ देने के लिए यहां हूं और अपने पदार्पण और प्रशंसकों से मिलने के लिए उत्सुक हूं."

जबार्नी ने डायनेमो कीव अकादमी में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सेरही बेझेनार और आर्टेम याश्किन से ट्रेनिंग ली है.उन्होंने 2020 में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और जल्द ही चैंपियंस लीग का अनुभव हासिल कर लिया, जहां उन्होंने जुवेंटस और बार्सिलोना जैसी टीमों के खिलाफ खेला. जबार्नी ने डायनेमो की सुपर कप जैसे इवेंट की जीत में अहम भूमिका निभाई. यह भी पढ़ें : Asia Cup 2025: क्या एशिया कप के लिए मिलेगा कुलदीप यादव को मौका?

जनवरी 2023 में जबार्नी एएफसी बॉर्नमाउथ के साथ प्रीमियर लीग में शामिल हो गए. सीजन के बीच में शुरुआत करने के बावजूद, वह जल्द ही चेरीज के डिफेंस की मजबूत कड़ी बन गए. 2023-24 के अभियान में, उन्होंने 37 लीग मैच खेले. प्रशंसकों द्वारा उन्हें क्लब का प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया. उनके प्रदर्शन ने बॉर्नमाउथ को ऐतिहासिक नौवां स्थान और क्लब रिकॉर्ड अंक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जबार्नी ने 18 साल की उम्र में यूक्रेन की सीनियर टीम के लिए स्टेड डी फ्रांस में फ्रांस के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में पदार्पण किया. वह यूईएफए यूरो 2020 में यूक्रेन की टीम का हिस्सा थे, जिससे उन्हें क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में मदद मिली और यूरो 2024 के सभी तीन ग्रुप मैचों में शामिल रहे. 49 मैचों में यूक्रेन के लिए तीन गोल दागने वाले खिलाड़ी टीम के डिफेंस के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. पीएसजी के अध्यक्ष नासिर अल-खेलाईफी ने कहा, "इलिया जबार्नी के साथ अपनी टीम को और मजबूत बनाने में हमें बेहद खुशी हो रही है. वह एक प्रतिभाशाली और पेशेवर खिलाड़ी हैं. पेरिस सेंट-जर्मेन में आगे उनका अहम योगदान होगा."