Neeraj Chopra Vs Arshad Nadeem: ऑपरेशन व्हाइट बॉल' के बाद 'जैवलिन' की बारी, नीरज चोपड़ा भी देंगे पाकिस्तान को 'करारा जवाब'

Neeraj Chopra(Photo Credits: @vivek23mishra/X)

नई दिल्ली, 17 सितंबर : 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' के बाद अब भारत जैवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान (Pakistan) को करारा जवाब देने को तैयार है. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का इवेंट 17 और 18 सितंबर को होना है, जहां भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम आमने-सामने होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' के कारण नीरज चोपड़ा पर भी नजरें टिकी हैं. पहलगाम आतंकी हमले के बाद नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम पहली बार आमने-सामने होंगे.

2024 पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा का सामना करने जा रहे हैं. नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा को 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. ऐसे में नीरज चोपड़ा इस बार ओलंपिक का हिसाब चुकता करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहेंगे. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन इवेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है. नीरज चोपड़ा ग्रुप-ए का हिस्सा हैं, जबकि अरशद नदीम को ग्रुप-बी में रखा गया है. यह भी पढ़ें : भारत Vs पाकिस्तान: क्रिकेट की कड़वाहट के बाद अब भाले की जंग, क्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में हाथ मिलाएंगे नीरज और अरशद नदीम?

अरशद नदीम को 'नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025' के लिए न्योता दिया गया था. पहले यह इवेंट मई में होना था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसे 5 जुलाई तक टाल दिया गया. हालांकि, अरशद इस इवेंट में नहीं खेले थे. नीरज चोपड़ा ने बताया था कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से दो दिन पहले अरशद को इस इवेंट के लिए इनवाइट किया था. आतंकी हमले के बाद अरशद का इस इवेंट में आना नामुमकिन था. अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था, जिसके चलते उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए भारत आने से मना कर दिया.

नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच मैदान पर अक्सर दोस्ताना व्यवहार देखा गया है. दोनों कई बार सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आ चुके हैं. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से नीरज चोपड़ा के अलावा सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव भी नजर आने वाले हैं. चोपड़ा को गत विजेता के रूप में वाइल्ड कार्ड मिला है. बता दें कि एशिया कप-2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को हाई-वोल्टेज क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें 7 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. भारत के इस कदम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है.