भारत Vs पाकिस्तान: क्रिकेट की कड़वाहट के बाद अब भाले की जंग, क्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में हाथ मिलाएंगे नीरज और अरशद नदीम?

नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम (Photo Credits: X )

India vs Pakistan: दुबई में हुए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में 'हैंडशेक विवाद' ने दोनों देशों के खेल प्रेमियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. अब यह तनाव क्रिकेट के मैदान से निकलकर एथलेटिक्स के ट्रैक तक पहुंच गया है, जहां टोक्यो में दुनिया के दो सबसे बेहतरीन भाला फेंक एथलीट आमने-सामने होने वाले हैं. भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) और पाकिस्तान के सितारे अरशद नदीम ( Arshad Nadeem) वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (2025 World (Athletics Championship 2025) में एक-दूसरे को टक्कर देंगे.

यह मुकाबला सिर्फ मेडल का नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच मौजूदा तनावपूर्ण रिश्तों की परीक्षा भी है.

पहले दोस्ती की मिसाल थे, अब हालात बदल गए

एक समय था जब नीरज और अरशद की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं. 2018 के एशियन गेम्स में जब नीरज ने गोल्ड और अरशद ने ब्रॉन्ज जीता, तो दोनों की एक-दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर खूब वायरल हुई थी. यह तस्वीर भारत-पाकिस्तान के खेल संबंधों की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गई. टोक्यो ओलंपिक 2021 में भी दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखा.

लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक ने सब कुछ बदल दिया. अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा को सिल्वर से संतोष करना पड़ा. इस जीत ने अरशद को पाकिस्तान का हीरो बना दिया और दोनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

2025 में क्यों आई रिश्तों में दरार?

इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव का असर खेल पर भी पड़ा. इसी तनाव के बीच दुबई में एशिया कप टी20 मैच हुआ, जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ मिलाने से परहेज किया. मैच के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, जिसे पाकिस्तान ने अपना अपमान बताया और ICC से इसकी शिकायत भी की.

इसी माहौल में नीरज चोपड़ा को भी एक बयान देना पड़ा. उन्होंने कहा कि वह और अरशद हमेशा एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बीच 'भाईचारे' की कहानी को मीडिया ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है.

अब टोक्यो में क्या होगा?

अब सबकी निगाहें टोक्यो पर टिकी हैं. नीरज चोपड़ा अपने वर्ल्ड चैम्पियन के खिताब को बचाने उतरेंगे, तो वहीं अरशद नदीम ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है, इसलिए फाइनल में ही उनकी टक्कर देखने को मिलेगी.

लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि गोल्ड मेडल कौन जीतेगा. असली सवाल यह है कि क्या क्रिकेट के मैदान पर दिखी कड़वाहट एथलेटिक्स ट्रैक पर भी नज़र आएगी? क्या नीरज और अरशद पुरानी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाएंगे या फिर क्रिकेट विवाद की छाया इस मुकाबले पर भी पड़ेगी? इसका जवाब हमें फाइनल के दिन ही पता चलेगा.