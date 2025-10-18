Most Runs in ODI Series: वो बल्लेबाज, जिनके नाम भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इतिहास में 5 सबसे बड़ी पारियां

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर : भारत-ऑस्ट्रेलिया (India-Australia) के बीच वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक ही बल्लेबाज दोहरा शतक लगा सका है. वहीं, पांच सबसे बड़ी पारियों में तीन पारियां भारतीय खिलाड़ियों ने खेली हैं. आइए, भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इतिहास की पांच सबसे बड़ी पारियों के बारे में जानते हैं.

रोहित शर्मा (209) : रोहित शर्मा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में रोहित ने 158 गेंदों का सामना करते हुए 209 रन बनाए थे. उनकी इस पारी में 16 छक्के और 12 चौके शामिल थे. भारत ने 383/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 57 रन से शिकस्त दी थी.

सचिन तेंदुलकर (175) : मास्टर-ब्लास्टर ने 5 नवंबर 2009 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 141 गेंदों में 4 छक्कों और 19 चौकों के साथ 175 रन की पारी खेली थी. हैदराबाद में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 351 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 3 रन के अंतर से मुकाबला गंवाया.

रोहित शर्मा (171*) : रोहित शर्मा ने 12 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाका के मैदान पर 163 गेंदों में 7 छक्कों और 13 चौकों के साथ नाबाद 171 रन बनाए. रोहित की इस पारी के दम पर भारत ने 3 विकेट खोकर 309 रन जुटाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान स्टीव स्मिथ (149) की शानदार पारियों के दम पर 4 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

जॉर्ज बेली (156) : नागपुर में 30 अक्टूबर 2013 को खेले गए इस मुकाबले में बतौर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने 114 गेंदों में 156 रन बनाए. उनकी इस पारी में 6 छक्के और 13 चौके शामिल रहे. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 351 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 6 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.

स्टीव स्मिथ (149) : भारत ने रोहित शर्मा की नाबाद 171 रन की पारी के दम पर 3 विकेट खोकर 309 रन बनाए. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49.2 ओवरों में 5 विकेट रहते जीत दर्ज कर ली. वाका के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 135 गेंदों में 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ 149 रन की पारी खेली थी.