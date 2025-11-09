IPL Trade Off Rajasthan Royals and CSK: राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के बीच ट्रेड वार्ता तेज, हो सकती है खिलाड़ियों की अदला-बदली : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 9 नवंबर : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले बातचीत के अंतिम चरण में होने की खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच रवींद्र जडेजा को संजू सैमसन से बदलने पर बातचीत जारी है. इन दोनों ही खिलाड़ियों की कीमत 18-18 करोड़ रुपये है. यह सौदा लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स कथित तौर पर सीधे खिलाड़ियों की अदला-बदली के पक्ष में नहीं है.

हालांकि, क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स एक अतिरिक्त खिलाड़ी को शामिल करने की मांग कर रही है. माना जा रहा है कि यह इस समझौते को अंतिम रूप देने में एक बड़ी बाधा बन सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स कथित तौर पर इस सौदे के तहत जडेजा के साथ देवाल्ड ब्रेविस की भी मांग कर रही है. साउथ अफ्रीका के 22 वर्षीय बल्लेबाज देवाल्ड ब्रेविस पिछले सीजन के बीच में गुरजपनीत सिंह की चोट के कारण चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए थे. वह 16 मुकाबलों में अब तक 28.44 की औसत के साथ 455 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. यह भी पढ़ें : भारत को मातृभूमि मानने वाले सभी लोग ‘हिंदू’, संघ में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत: मोहन भागवत

शानदार प्रदर्शन के साथ साउथ अफ्रीका के इस युवा बल्लेबाज ने जल्द ही खुद को वैश्विक फ्रेंचाइजी सर्किट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है. सीएसके कथित तौर पर अपनी स्थिति पर अडिग है. फ्रेंचाइजी इस बात पर जोर दे रही है कि इस सौदे में किसी और खिलाड़ी को शामिल करने की उनकी कोई योजना नहीं है, खासकर ब्रेविस को नहीं. फ्रेंचाइजी का मानना ​​है कि जडेजा एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. फ्रेंचाइजी ने व्यापार वार्ता शुरू करने से पहले 36 वर्षीय अनुभवी ऑलराउंडर से सलाह ली है. रवींद्र जडेजा 254 आईपीएल मुकाबलों में 27.86 की औसत के साथ 3,260 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े. वहीं, गेंद से उन्होंने 170 विकेट हासिल किए हैं.