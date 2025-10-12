India vs West Indies: क्रीज पर जमे कैंपबेल और होप, पारी की हार से बचने के लिए वेस्टइंडीज को 97 रन की जरूरत

वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर : अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम (Arun Jaitley Cricket Stadium) में भारत के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज (West Indies) ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए थे. वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचने के लिए अब भी 97 रन की जरूरत है. पहली पारी में बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी करने वाली वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन के बाद दूसरी पारी में संघर्ष का माद्दा दिखाया है और भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया है. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 35 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम पहली पारी की तरह ही सस्ते में सिमट जाएगी. लेकिन सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शाई होप ने अर्धशतकीय पारियों से टीम की जुझारू क्षमता दिखाई. दोनों अब तक 138 रन की साझेदारी कर चुके हैं.

जॉन कैंपबेल 145 गेंद पर 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं शाई होप 103 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर खेल रहे हैं. चौथे दिन जब मैच शुरू होगा, तो इन दोनों का पहला लक्ष्य पारी की हार टालना होगा. बता दें कि अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हार का सामना करना पड़ा था. इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई थी. भारत को पहली पारी के आधार पर 270 रन की लीड मिली थी. यह भी पढ़ें :India Women vs Australia Women, ICC Womens World Cup 2025 13th Match Live Score Update: टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिरा, हरमनप्रीत कौर 22 रन बनाकर आउट

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 5, रवींद्र जडेजा ने 3, और बुमराह और सिराज ने 1-1 विकेट लिए. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी. भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए थे. वहीं शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली थी. साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए थे.