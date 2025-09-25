IND vs WI Squad Announcement: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रवींद्र जडेजा बनें उपकप्तान

रवीन्द्र जड़ेजा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 25 सितंबर : वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए गुरुवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा की. भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं. भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल को दी गई है. इसके अलावा, रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को उपकप्तान का जिम्मा सौंपा गया है. इसके साथ ही करुण नायर, साई सुदर्शन और आकाशदीप को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि देवदत्त पडिक्कल की टीम इंडिया में फिर से वापसी हुई है.

विकेटकीपर ऋषभ पंत अभी फिट नहीं हो पाए हैं, इसकी वजह से उनके स्थान पर नारायण जगदीशन को टीम में जगह मिली हैं. अक्षर पटेल की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है. टीम इंडिया और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट 2 से 6 अक्‍टूबर के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 10 से 14 अक्‍टूबर के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह भी पढ़ें : Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में हारिस रऊफ के ‘6-0’ और फरहान के ‘गन सेलिब्रेशन’ पर बीसीसीआई ने जताई आपत्ति

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया :-

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम :-

रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), एलिक अथानाज, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स.

अभी भारतीय सीनियर टीम एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है. भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 रनों से हराया. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया था. बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली है.