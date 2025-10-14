IND vs WI 2nd Test: भारत बनाम वेस्टइंडीज के दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से जीत, टीम इंडिया ने किया सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप

भारत(Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर : भारत ने वेस्टइंडीज (India vs West Indies) को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से मात देकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है. भारत को जीत दिलाने में शतकवीर यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के साथ मुकाबले में कुल 8 विकेट हासिल करने वाले कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) का अहम योगदान रहा. मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. इस पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से जोमेल वारिकन को 3 सफलताएं हाथ लगीं.

इसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए एलिक एथनाज ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 36 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 5 सफलताएं हासिल कीं. रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले. इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की विशाल बढ़त हासिल करते हुए मेहमान टीम को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर किया. दूसरी पारी में खराब शुरुआत के बाद वेस्टइंडीज को जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) ने संभाला. इनके अलावा, जस्टिन इमलाच ने नाबाद 50 रन बनाकर टीम को 390 रन तक पहुंचाया. यह भी पढ़ें : India Beat West Indies In 2nd Test 2025: टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से रौंद कर किया क्लीन स्वीप, केएल राहुल ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें IND बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

इस पारी में भारत की तरफ से कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 सफलताएं हासिल कीं. मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट निकाले. भारत को जीत के लिए 121 रन का आसान टारगेट मिला. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने महज 9 रन पर यशस्वी जायसवाल (8) का विकेट गंवा दिया. इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़ते हुए टीम को जीत के करीब ला दिया, लेकिन साई सुदर्शन (39) के आउट होने के बाद शुभमन गिल (13) के रूप में टीम ने जल्द दो अन्य विकेट गिरा दिए.

यहां से केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई. राहुल 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 58 रन बनाकर नाबाद रहे. इस पारी में वेस्टइंडीज के लिए कप्तान रोस्टन चेज ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि जोमेल वारिकन ने 1 विकेट निकाला. भारत ने अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले मैच को पारी और 140 रन से अपने नाम किया था.