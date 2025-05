Doha Diamond League 2025: दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा हासिल की खास उपलब्धि, पहली बार पार किया 90 मीटर का आंकड़ा

Neeraj Chopra In Doha Diamond League 2025: शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में हिस्सा ले रहे नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया. नीरज ने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का थ्रो किया. नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करके एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की. भाला फेंक स्टार ने यह उपलब्धि दोहा डायमंड लीग में हासिल की, जहां उनका तीसरा थ्रो 90.23 मीटर का था और इससे उन्हें प्रतियोगिता में अपनी बढ़त बनाए रखने में मदद मिली. नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर थ्रो के साथ शुरुआत की और इसके बाद फाउल किया. अपने करियर में कई बार 90 मीटर का आंकड़ा नीरज चोपड़ा से दूर रहा है, लेकिन यह एक बाधा है जिसके बारे में उन्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था और इसके बाद 89.45 मीटर के प्रयास के साथ उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक मिला. How To Watch Neeraj Chopra’s Event at Doha Diamond League 2025 Free Live Streaming Online? Get Live Telecast Details of Men’s Javelin Throw Event.

दोहा डायमंड लीग में हिस्सा ले रहे नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया:

#BREAKING Neeraj Chopra has crossed the 90m barrier in the men's javelin throw event at the 2025 Doha Diamond League on Friday. A throw of 90.23m on his third attempt has seen him take the lead. pic.twitter.com/6oebIdX8Um

— IANS (@ians_india) May 16, 2025