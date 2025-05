क्या WBO ने इमान खलीफ को 'पुरुष घोषित' किए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंधित कर दिया? जानें सच्चाई

इमान खलीफ (Photo: X)

जब से अल्जीरिया की इमान खलीफ ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है. तब से इस मुक्केबाज के लिंग को लेकर जांच की जा रही है. जहां कई लोगों ने 26 वर्षीय इमान खलीफ की महिला होने पर संदेह किया है. जिसके कारण दुनिया भर से ऑनलाइन दुर्व्यवहार हुआ है. खलीफ ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वेल्टरवेट डिवीजन में चीन की यांग लियू को हराकर स्वर्ण पदक जीता था और तब से वह सभी गलत कारणों से खबरों में रही हैं. जिसमें विश्व मुक्केबाजी द्वारा अल्जीरियाई पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में खबर भी शामिल हैं. अब फिर से कई महीनों के बाद डब्ल्यूबीओ द्वारा खलीफ पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं.

प्रशंसक ने फर्जी खबर शेयर की

Good news! Imane Khelif has been banned for life after the WBO recognized him as a man, losing all his medals and $25 million in prize money. pic.twitter.com/KxGPQiD9PR — Alexandra denman (@Alexandr4Denman) May 15, 2025

गलत सूचना फैलाने का एक और उदाहरण

I had said this before saying it again Imane Khelif is a MAN. Finally WBO has accepted it and stripped him of all the Medals and $25 million in prize money 🥳🥳 pic.twitter.com/HKcCGBbyom — Curly Jeevi (@curlykrazy07) May 28, 2025

नेटिजन ने असत्यापित और फर्जी खबरें शेयर कीं

Imane Khelif has been banned for life after the WBO recognized her as a man, losing all her medals and $25 million in prize money Justice delayed pic.twitter.com/uK2u1hmvPE — miss Aaru (@kum1379) May 28, 2025

पोस्ट में दावा किया गया है कि खलीफ पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है, WBO ने मुक्केबाज को पुरुष के रूप में मान्यता दी है, और इस प्रकार वह सभी पदक और 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नकद पुरस्कार राशि भी खो देगा. इस लेख में, हम इस बारे में सच्चाई बताते हैं कि अल्जीरियाई मुक्केबाज इमान खलीफ पर WBO द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं.

क्या अल्जीरियाई मुक्केबाज इमान खलीफ पर विश्व मुक्केबाजी संगठन ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है?

बता दें की मार्च में WBO ने अपने बयान में इसकी पुष्टि की थी कि खलीफ को शीर्ष मुक्केबाजी निकाय ने महिला के रूप में मान्यता दी है. संगठन ने कहा कि सदस्य लिंग भिन्नता नियमों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में हैं, और कोई भी नियम उचित समय पर बनाया जाएगा. इसके अलावा, WBO ने सार्वजनिक रूप से खलीफ से संपर्क करने से इनकार किया है क्योंकि यह लिंग विवाद पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान शुरू हुआ था.