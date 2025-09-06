Zimbabwe vs Sri Lanka T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं जिम्बाब्वे और श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Stats And Preview: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने जिम्बाब्वे को चार विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी. वहीं, जिम्बाब्वे की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) कर रहीं हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरिथ असलंका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Zimbabwe vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Winner Prediction: जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पहले टी20 मुकाबले का हाल

जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में रोमांचक मुकाबले देखने को मिला जिसमें श्रीलंका चार विकेट से मैच जीतने में कामयाब रही है. इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रायन बेनेट ने 81 रन की पारी की मदद से 175 रन का टोटल खड़ा किया था. जिसके जवाब में श्रीलंका ने भी मजबूत शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 96 रन जोड़े. श्रीलंका के तरफ से पथुम निसांका ने सर्वाधिक 55 रन बनाए और कामिंडु मेंडिस ने 16 गेंद में 41 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. जिम्बाब्वे की टीम इस दूसरे टी20 मुकाबले में श्रृंखला में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी.

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज खेली जा रहीं. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series 2025) खेली जा रहीं हैं, सीरीज का आखिरी मुकाबला सात सितंबर को खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में भी श्रीलंका टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.

श्रीलंका की टीम ने पहले टी20 मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की है. इस दौरे पर श्रीलंका की यह लगातार तीसरी जीत है. पथुम निसांका धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले मैच में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया है. दूसरी तरफ, जिम्बाब्वे ने भी पिछले मैच में अच्छी टक्कर दी है. अगर टीम के गेंदबाज इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जिम्बाब्वे भी श्रृंखला में वापसी कर सकती है. अनुभवी और इन्फॉर्म खिलाड़ियों को देखते हुए श्रीलंका इस मैच में बेहतरीन नजर आ रहीं हैं.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs SL T20I Head To Head)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल सात वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज एक मैच में ही जीत नसीब हुई हैं. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका मुकाबले में इन बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम (ZIM vs SL Key Stats)

जिम्बाब्वे के अनुभवी सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. पिछले चार मुकाबलों में ब्रायन बेनेट ने 48.33 औसत से 149.48 स्ट्राइक रेट और एक अर्धशतक के साथ कुल 145 रन बनाए हैं. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ 4 मैचों में, रजा ने 133.33 की स्ट्राइक रेट और एक अर्धशतक के साथ 108 रन बनाए हैं. श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज पथुम निसांका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 97 रन बनाए हैं. एकमात्र अर्धशतक के साथ, पथुम निसांका ने 32.33 औसत और 149.23 स्ट्राइक रेट भी बनाए रखा हैं.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका मुकाबले में इन गेंदबाजों ने बरपाया कहर (ZIM vs SL Key Stats)

श्रीलंका के स्टार गेंदबाज महेश थीक्षणा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चार पारियों में सात विकेट लिए हैं. महेश थीक्षणा ने 15.1 ओवर में 13.28 की औसत से 93 रन दिए हैं. श्रीलंका के घातक गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा ने चार टी20 इंटरनेशनल मैचों में फेंके गए 14 ओवरों में 18.50 की औसत से 6 विकेट लिए हैं. जिम्बाब्वे के स्टार तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी के नाम श्रीलंका के खिलाफ 4 टी20 मैचों में 5 विकेट हैं. ब्लेसिंग मुजाराबानी ने कुल 13.1 ओवर फेंके और 25.20 की औसत से 126 रन दिए हैं.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.