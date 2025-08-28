Zimbabwe vs Sri Lanka, 1st ODI Match Harare Pitch Report And Weather Update: हरारे में श्रीलंका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या जिम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Harare Pitch Report And Weather Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला कल यानी 29 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series 2025) खेली जाएगी, सीरीज का आखिरी मुकाबला सात सितंबर को खेला जाएगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई क्रेग एर्विन (Craig Ervine) कर रहीं हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरिथ असलंका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Asia Cup 2026: आगामी एशिया कप के लिए दुबई में खेले जाएंगे इतने रोमांचक मुकाबले, एक क्लिक पर देखें स्टेडियम के आंकड़े और रिकॉर्ड्स

फिलहाल श्रीलंका की टीम 103 की रेटिंग के साथ वनडे टीम रैंकिंग में चौथे पायदान पर है. वनडे और टी20 फॉरमेट के लिए श्रीलंका की अगुवाई चैरिथ असलांका कर रहे हैं. वनडे की बात करें तो श्रीलंका इस समय शानदार फॉर्म में है. श्रीलंका की टीम ने हाल ही में घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती है. श्रीलंका एकदिवसीय श्रृंखला के लिए स्पष्ट पसंदीदा के रूप में शुरुआत करेगा. श्रीलंका की टीम से खेल के सभी पहलुओं में जिम्बाब्वे पर हावी होने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, जिम्बाब्वे को 55 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में 11वें स्थान पर काबिज है. जिम्बाब्वे का नेतृत्व क्रेग एर्विन कर रहे हैं. अनुभवी खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं. जिम्बाब्वे की टीम के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. जिम्बाब्वे ने सिकंदर रज़ा, रिचर्ड नगारावा, क्लाइव मैंडे और ब्रायन बेनेट जैसे खिलाड़ियों के साथ एक प्रतिस्पर्धी टीम भी नामित की है. जिम्बाब्वे की टीम ने आखिरी वनडे सीरीज इस साल फरवरी में आयरलैंड के खिलाफ खेली थी. जिम्बाब्वे की टीम ने इसे 2-1 से जीता.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs SL ODI Head To Head)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल 64 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 49 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज 12 मैचों में ही जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मुकाबलों का कोई परिणाम नहीं निकला. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

हरारे स्पोर्ट्स क्लब पिच रिपोर्ट (Harare Sports Club Pitch Report)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 29 अगस्त को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा. हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम की सतह गेंदबाजों को मदद करने के लिए जानी जाती है, खासकर जब खेल तीसरे और चौथे दिन तक चलता है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 291 रन रहा है, जबकि कुल औसत स्कोर 249 है. इस मैदान पर गेंदबाजों, विशेषकर स्पिनरों को काफी मदद मिल सकता हैं. इसलिए, टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है और विरोधी टीम को दूसरी पारी में मुश्किल स्थिति में डाल सकता है.

हरारे मौसम का हाल (Harare Test Weather Report)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 29 अगस्त को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुकाबले वाले दिन बारिश का अनुमान लगाया गया है. इस बीच, हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम की पिच समान उछाल और गति का स्पर्श प्रदान करती है, ऐसी स्थितियाँ जो दोनों टीमों के मजबूत तेज आक्रमण को खुश करनी चाहिए.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

जिम्बाब्वे (ZIM Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिंदु मेंडिस, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, दुष्मंथा चमीरा, जेफरी वेंडरसे, महीश थीक्षाना.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): बेन करन, क्रेग एर्विन (कप्तान), ब्रायन बेनेट, जॉनाथन कैंपबेल, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, वेस्ली मधेवेरे, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा, ट्रेवर ग्वंडू.

