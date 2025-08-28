Asia Cup 2026: आगामी एशिया कप के लिए दुबई में खेले जाएंगे इतने रोमांचक मुकाबले, एक क्लिक पर देखें स्टेडियम के आंकड़े और रिकॉर्ड्स

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अब तक एशिया कप में सबसे ज्यादा सफलता टीम इंडिया ने हासिल की है, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है.

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगी. जहां टीम इंडिया का सामना यूएई से होगा. टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 2 बड़े शहर (अबू धाबी और दुबई) में किया जा रहा है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 11 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि अबू धाबी में आठ मुकाबले खेले जाएंगे. कुल आठ टीमें उतरेंगी और फाइनल मुकाबला दुबई में ही आयोजित होगा. ऐसे में दुबई स्टेडियम के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Dubai Pitch Report)

दुबई की पिच पर स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है. यहां नई गेंदों के साथ तेज गेंदबाजों को अच्छी शुरुआत मिल सकती है. इस मैदान पर खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिनर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को अपनी नजरें जमानी होगी. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. यहां ज्यादा बड़े-बड़े शॉट्स नहीं लगते, बल्लेबाजों को संयम से खेलना होता है.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के आंकड़े (Dubai International Stadium Stats)

दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2009 में खेला गया था. इस मैदान पर अबतक 93 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 212/2 रन रहा है. टीम इंडिया ने ये स्कोर अफगानिस्तान के खिलाफ साल 2022 में बनाया था. यहां सबसे छोटा स्कोर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (55 रन बनाम इंग्लैंड, 2021) के नाम है.

दुबई में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने बनाए हैं. बाबर आजम के बल्ले से 13 मैचों की 13 पारियों में 45.90 की औसत से 505 रन निकले हैं. बाबर आजम की औसत 45.90 और स्ट्राइक रेट 118.82 की रही है. अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने यहां 9 पारियों में 55.71 की औसत से 390 रन बनाए हैं. मोहम्मद शहजाद की स्ट्राइक रेट 132.20 की रही है. टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने यहां सबसे ज्यादा 344 रन बनाए हैं.

दुबई में इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज सोहेल तनवीर ने इस मैदान पर सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए हैं. सोहेल तनवीर ने 15 मुकाबलों की 15 पारियों में 17.50 की औसत और 7.08 की इकॉनमी रेट से ये विकेट चटकाए हैं. सोहेल तनवीर के बाद इस लिस्ट में सईद अजमल में दूसरे स्थान पर हैं. सईद अजमल ने 14 मुकाबलों की 14 पारियों में 15.94 की औसत से 19 विकेट झटके हैं. टीम इंडिया के लिए इस मैदान पर सबसे ज्यादा 11 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए हैं.

