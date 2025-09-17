Zimbabwe vs Namibia, 3rd T20I Match 2025 Live Streaming In India: जिम्बाब्वे बनाम नामीबिया के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Zimbabwe National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Free Live Streaming Online and TV Channel Telecast: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कल यानी 18 सितंबर को तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने नामीबिया को विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही जिम्बाब्वे की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. दूसरी तरफ, नामीबिया की टीम अब सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) कर रहें हैं. जबकि, नामीबिया की कमान गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs England, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें IRE बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने छह विकेट के नुकसान पर 169 रन का स्कोर खड़ा किया था. युवा बल्लेबाज लॉफ्टी-ईटन ने केवल 47 रनों की शानदार पारी खेली, और उन्हें मालन क्रूगर का अच्छा साथ मिला था. जवाब में जिम्बाब्वे ने भी हार नहीं मानी. जिम्बाब्वे ने महज 18.1 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. हालांकि, इस जीत के बावजूद नामीबिया के गेंदबाजों ने जोरदार टक्कर दी.

जिम्बाब्वे बनाम नामीबिया हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs NAM T20I Head To Head)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नामीबिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. नामीबिया की टीम ने सात मुकाबले अपने नाम किया हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज छह मुकाबलों में जीत मिली हैं. इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

जिम्बाब्वे बनाम नामीबिया तीसरा टी20 मुकाबले का डिटेल्स:

Match Zimbabwe vs Namibia 3rd T20I Date September 18 Time 1:00 PM Indian Standard Time (IST) Venues Queens Sports Club, Bulawayo Live Streaming and Telecast Details Zimbabwe Cricket YouTube Channel (Live Streaming)

कब और कहां खेला जाएगा जिम्बाब्वे बनाम नामीबिया के बीच तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला?

टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं जिम्बाब्वे बनाम नामीबिया के बीच का मैच? (How And Where To Watch ZIM vs NAM Match Live Telecast)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ये मुकाबला भारत में किसी भी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा.

किस ऐप पर ले सकते हैं जिम्बाब्वे बनाम नामीबिया के मैच का लुत्फ? (How And Where To Watch ZIM vs NAM Match Live Streaming)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लुत्फ फैन कोड (Fancode App) और वेबसाइट पर ले सकते हैं. भारतीय दर्शक FanCode पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. वहीं, बाकी दुनिया के प्रशंसक इस सीरीज़ का लाइव स्ट्रीमिंग ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ZIM vs NAM 3rd T20I Likely Playing XI)

जिम्बाब्वे (ZIM Likely Playing XI): ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारवा, टिनोटेंडा मापोसा.

नामीबिया (NAM Likely Playing XI): मालन क्रुगर, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लोफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, अलेक्जेंडर वोल्शेंक, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, जान डिविलियर्स, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, जैक ब्रासेल.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.