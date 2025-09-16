BAN vs AFG Asia Cup 2025, Abu Dhabi Weather & Pitch Report: बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान एशिया कप मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश या खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसा रहेगा अबू धाबी का मौसम और शेख जायद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी(Photo Credits: @SitarahAnjum/X)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Abu Dhabi Weather & Pitch Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 9वां ग्रुप बी मुकाबला 16 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. इस भिड़ंत का नतीजा तय करेगा कि कौन सी टीमें सुपर-4 दौर में पहुंचेंगी. इस लेख में हम जानेंगे कि अबू धाबी में मौसम कैसा रहने वाला है और BAN बनाम AFG मैच के दौरान ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम की पिच से क्या उम्मीद की जा सकती है. बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान एशिया कप मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की और अपने पहले ही मैच में हांगकांग चाइना को 94 रनों से हराया. राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान टीम, जिसने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बांग्लादेश के खिलाफ इस ग्रुप बी के मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. अगर वे यह मैच जीत जाते हैं तो सुपर-4 में पहुंचने की उनकी राह आसान हो जाएगी. दूसरी ओर, बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए यह मैच ‘करो या मरो’ जैसा है. लिटन दास की टीम ने हांगकांग चाइना पर जीत से अभियान की शुरुआत की थी लेकिन श्रीलंका के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी. इस हार के चलते बांग्लादेश फिलहाल ग्रुप बी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और अफगानिस्तान पर जीत उन्हें सुपर-4 की दौड़ में बनाए रखेगी.

अबू धाबी मौसम का हाल (Abu Dhabi Weather Live Updates)

BAN बनाम AFG एशिया कप 2025 मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से शुरू होगा. मौसम अपडेट्स के मुताबिक, अबू धाबी में तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सबसे अहम बात यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी दर्शक बिना किसी मौसम संबंधी व्यवधान के मैच का आनंद ले पाएंगे. हालांकि, जैसा कि दुबई में देखा गया, वैसे ही यहां भी उमस ज्यादा होगी और मैच के समय आर्द्रता (Humidity) करीब 64% के आसपास रहेगी.

ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Zayed Cricket Stadium Pitch Report)

ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम की पिच में अब तक एशिया कप 2025 में जो देखा गया है, उससे बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं है. यहां रन बनाना आसान नहीं है और बल्लेबाज़ों को पावरप्ले में अधिकतम फायदा उठाना होगा, जब फील्डिंग प्रतिबंध रहते हैं. साथ ही, लगातार स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी होगा ताकि दबाव में न आएं. इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है और बांग्लादेश व अफगानिस्तान दोनों ही टीमों के पास शानदार स्पिन विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में BAN बनाम AFG मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है. इस पिच पर 170-180 का स्कोर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.