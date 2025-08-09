AUS vs SA 1st T20I 2025, Darwin Weather Report: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 मैच में बारिश निभाएगी अहम रोल? जानिए कैसा रहेगा डार्विन के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड का मौसम

Marrara Cricket Ground, Darwin(Credit: X/@MdAsiqulIslam6)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Darwin Weather Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को उनके घर में क्लीन स्वीप करने के बाद बेहद शानदार फॉर्म में है. उन्होंने मेज़बान टीम को पांचों टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में आसानी से हराया, इससे पहले रेड-बॉल सीरीज में भी वेस्टइंडीज का सफाया किया था. 20-ओवर के मुकाबलों में कैमरन ग्रीन और जोश इंगलिस ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया. दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

वहीं, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका का सीमित ओवरों का अभियान उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. वे त्रिकोणीय सीरीज में, जिसमें ज़िम्बाब्वे भी शामिल था, न्यूज़ीलैंड से तीन बार (जिसमें फाइनल भी शामिल है) हार गए. ऑस्ट्रेलिया की पावर-हिटिंग बल्लेबाज़ी लाइन-अप को ट्रैविस हेड की वापसी से और मज़बूती मिली है. टी20I कप्तान मिचेल मार्श ने हाल ही में पुष्टि की कि वे हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. वहीं, प्रोटियाज़ की टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ी को भी ऐडन मार्करम और रयान रिकेलटन की वापसी से बल मिला है.

डार्विन का मौसम(Darwin Weather Report)

डार्विन में होने वाले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20I मैच के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहने की संभावना है. मैच के दौरान बारिश की कोई उम्मीद नहीं है और हल्की हवा भी चलेगी जो खेलने के लिए बेहतर माहौल बनाएगी. तापमान लगभग 17 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए मौसम सुहाना रहेगा. ऐसे मौसम में मुकाबला रोमांचक और बाधारहित चलेगा.