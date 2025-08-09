AUS vs SA 1st T20I 2025 Dream11 Team Prediction: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Team Prediction: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को उनके घर में क्लीन स्वीप करने के बाद बेहद शानदार फॉर्म में है. उन्होंने मेज़बान टीम को पांचों टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में आसानी से हराया, इससे पहले रेड-बॉल सीरीज में भी वेस्टइंडीज का सफाया किया था. 20-ओवर के मुकाबलों में कैमरन ग्रीन और जोश इंगलिस ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया. पहले टी20 में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
वहीं, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका का सीमित ओवरों का अभियान उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. वे त्रिकोणीय सीरीज में, जिसमें ज़िम्बाब्वे भी शामिल था, न्यूज़ीलैंड से तीन बार (जिसमें फाइनल भी शामिल है) हार गए. ऑस्ट्रेलिया की पावर-हिटिंग बल्लेबाज़ी लाइन-अप को ट्रैविस हेड की वापसी से और मज़बूती मिली है. टी20I कप्तान मिचेल मार्श ने हाल ही में पुष्टि की कि वे हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. वहीं, प्रोटियाज़ की टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ी को भी ऐडन मार्करम और रयान रिकेलटन की वापसी से बल मिला है.
दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रासी वान डेर डुसेन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, प्रेनेलन सुब्रायेन, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी