SL vs BAN Asia Cup 2025, Dubai Weather Report: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मुकाबले पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौसम का मिजाज

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Photo Credit:X@ICC)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Preview: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 सुपर-4 का पहला मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 8:00 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 के सुपर-फोर स्टेज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का सामना करने के लिए तैयार है. श्रीलंका ने ग्रुप-बी में शीर्ष स्थान हासिल कर सुपर-4 में अपनी जगह पक्की की, जबकि बांग्लादेश ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वालीफाई करने में सफल रहा था. एशिया कप सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी श्रीलंका, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

इस टूर्नामेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश पहले ही एक बार आमने-सामने आ चुके हैं, जिसमें 13 सितंबर को हुए ग्रुप स्टेज मैच में श्रीलंका ने छह विकेट से आसानी से जीत हासिल की थी. ग्रुप स्टेज मैच में बांग्लादेश को पहले बल्लेबाज़ी का मौका मिला था, लेकिन टीम सिर्फ 139/5 रन ही बना पाई. इसके जवाब में श्रीलंका ने केवल 14.4 ओवर में 140/4 रन बनाकर जीत दर्ज की.

दुबई का मौसम रिपोर्ट(Dubai Weather Report)

दुबई मौसम रिपोर्ट के अनुसार, दुबई का आकाश साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच बिना किसी रुकावट के खेला जा सकेगा. तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास गरम और उमस भरा रहने की संभावना है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाज़ों के लिए शुरुआती ओवरों में कुछ मदद दे सकती है, बल्लेबाज़ों के लिए पिच कठिन नहीं होगी, लेकिन सीमारेखा बनाना आसान नहीं होगा क्योंकि मैदान का आकार बड़ा है.