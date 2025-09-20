SL vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Match Preview: एशिया कप सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी श्रीलंका, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश(Photo credit: LatestLY)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Preview: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 सुपर-4 का पहला मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज बेहद रोमांचक और यादगार रहा और अब सुपर-4 चरण की शुरुआत होने जा रही है. ग्रुप-बी में श्रीलंका ने तीनों मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि बांग्लादेश ने तीन में से दो मैच जीतकर सुपर-4 में जगह बनाई. अफगानिस्तान पर बांग्लादेश की जीत यादगार रही, वहीं श्रीलंका ने ग्रुप मैच में बांग्लादेश को हराया था. एशिया कप में ये खिलाड़ी मचा रहे गदर, पाथुम निशांका के नाम सर्वाधिक रन, तो जुनैद सिद्दीकी के नाम सबसे ज्यादा विकेट, औसत के साथ देखें पूरी लिस्ट

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है. श्रीलंका इस समय शानदार लय में है और पूर्व एशिया कप विजेता होने के नाते अनुभव भी उनके पक्ष में रहेगा. दूसरी ओर, बांग्लादेश आत्मविश्वास से भरा है और अफगानिस्तान के खिलाफ मिली जीत के दम पर सुपर-4 में चुनौती पेश करने उतरेगा.

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड्स (SL vs BAN Head to Head Records): श्रीलंका और बांग्लादेश टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 21 बार आमने-सामने आ चुके हैं. इनमें से 13 मैच श्रीलंका ने जीते हैं, जबकि 8 बार बांग्लादेश को जीत मिली है. दोनों टीमों के बीच हाल के वर्षों में कड़ी टक्कर देखने को मिली है और यह भिड़ंत ‘नागिन डर्बी’ के नाम से भी मशहूर है.

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले के प्रमुख खिलाड़ी (SL vs BAN Key Players To Watch Out): श्रीलंका के लिए पथुम निसंका, कुसल मेंडिस और वानिंदु हसरंगा अहम साबित हो सकते हैं. वहीं बांग्लादेश के लिए नजरें तंजीद हसन तमीम, तस्किन अहमद और लिटन दास पर रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (SL vs BAN Mini Battle): श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज़ पथुम निसंका और बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान के बीच टक्कर देखने लायक होगी. वहीं, नुवान तुशारा बनाम तंजीद हसन तमीम की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबला कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का सुपर-4 मैच 20 सितंबर (शनिवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए श्रीलंका बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. यह मुकाबला Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

श्रीलंका क्रिकेट टीम: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कमिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चरित असलंका (कप्तान), कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, नुवान तुशारा

बांग्लादेश क्रिकेट टीम: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदॉय, शमीम हुसैन, जाकिर अली, नुरुल हसन, नासुम अहमद, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद