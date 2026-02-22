England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Live Score Update: पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: Indian Origin Players In T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के खिलाड़ी का जलवा, विदेशी टीमों में चमक रहे हैं सितारे

इस अहम मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से टॉप ऑर्डर में जोस बटलर, फिल सॉल्ट और बेन डकेट नजर आ सकते हैं. वहीं श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और कुसल परेरा पारी की शुरुआत कर सकते हैं. पल्लेकेले की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है, ऐसे में फैंस को एक प्रतिस्पर्धी मुकाबले की उम्मीद है.

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

हैरी ब्रूक की अगुवाई में इंग्लैंड की टीम संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान पर उतरी है. आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवरटन जैसे गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं. वहीं श्रीलंका की टीम भी महेश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका और दुश्मंथा चमीरा के दम पर इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देने के इरादे से उतरी है.

ग्रुप-2 का यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इंग्लैंड की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम भी इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ में बढ़त बनाना चाहेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.