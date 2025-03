Why India Are Wearing Black Armbands: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल में काली पट्टी बांधकर क्यों खेल रही टीम इंडिया? जानिए पूरा मामला

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला सेमीफाइनल 04 मार्च(मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके चलते टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी, ऑस्ट्रेलिया ने टीम में दो बदलाव किया है. मैथ्यू शॉर्ट की जगह कूपर कोनोली, स्पेंसर जॉनसन की जगह तनवीर संघा को मौका मिला हैं. टीम इंडिया ने अपने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया हैं. मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी काली पट्टी बांधे नजर आए. यह काली पट्टी भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी पद्माकर शिवलकर के निधन पर श्रद्धांजलि स्वरूप पहनी गई है. यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

काली पट्टी बांधकर क्यों खेल रही टीम इंडिया

In honour of the late Shri Padmakar Shivalkar, Team India is wearing black armbands today.

— BCCI (@BCCI) March 4, 2025