Why Nitish Kumar Reddy Not Playing Today? सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में क्यों नहीं खेल रहे नितीश कुमार रेड्डी? BCCI का आया जबाब

Nitish Kumar Reddy(Photo Credit:X@ICC)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. जिसके चलते, टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी. मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव किए हैं. इस मैच में ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बाहर रखा गया, जबकि उनकी जगह टीम में कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; टीम इंडिया करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

नितीश रेड्डी ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में सिर्फ आठ रन बनाए थे और पहले दो मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था. हालांकि उन्हें उनके प्रदर्शन के कारण नहीं, बल्कि चोट की वजह से बाहर किया गया है. बीसीसीआई ने एक बयान में बताया कि नितीश रेड्डी दूसरे वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे और फिलहाल मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है.

क्यों नहीं खेल रहे नितीश रेड्डी? BCCI का आया जबाब

🚨 Update 🚨 Nitish Kumar R eddy sustained a left quadriceps injury during the second ODI in Adelaide and was subsequently unavailable for selection for the third ODI. The BCCI Medical Team is monitoring him on a daily basis.#TeamIndia | #AUSvIND | @NKReddy07 pic.twitter.com/8vBt1f5e5f — BCCI (@BCCI) October 25, 2025

बीसीसीआई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “नितीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान बाएं पैर की जांघ (लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स) में चोट लगी, जिसके चलते वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है.”

यह पहली बार नहीं है जब नितीश रेड्डी चोट की वजह से टीम से बाहर हुए हैं. इंग्लैंड दौरे के दौरान भी उन्हें फिटनेस समस्या का सामना करना पड़ा था, जब जिम में ट्रेनिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ के अंतिम दो मुकाबलों से बाहर होना पड़ा था. बाद में उन्होंने लखनऊ में खेले गए इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज़ में वापसी की थी और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा लिया था.