Why is Hong Kong Cricket Team Called Hong Kong, China? हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को क्यों कहा जाता है हांगकांग, चीन? जानिए इसके पीछें की पूरी कहानी

Hong Kong(Credit: X/Twitter)

Why is Hong Kong Cricket Team Called Hong Kong, China? क्या आप सोच रहे हैं कि एशिया कप 2025 में हांगकांग की टीम को "हांगकांग, चीन" क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब हम इस आर्टिकल में परताल करेंगे. हांगकांग आठ टीमों में से एक है जो एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही हैं, जिसे टी20आई फॉर्मेट में खेला जा रहा है. हांगकांग को ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उसके साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका मौजूद हैं. वहीं ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, मेजबान यूएई और ओमान खेल रहे हैं. इस नामकरण पद्धति का असर हांगकांग टीम की पहचान या खिलाड़ियों की संरचना पर नहीं पड़ता हैं, बल्कि यह सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक संबद्धताओं को दर्शाने के लिए अपनाई गई है, जिसे मल्टी स्पोर्ट्स आयोजनों और अंतरराष्ट्रीय खेलों की गवर्निंग बॉडीज़ मान्यता देती हैं. अफगानिस्तान ने हांगकांग के सामने रखा 189 रनों का लक्ष्य, सदीकुल्लाह अतल और उमरजई की तूफ़ानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Region – SAR) है, जो "वन कंट्री, टू सिस्टम्स" सिद्धांत के तहत संचालित होता है. इस अनोखी व्यवस्था का मतलब यह है कि हांगकांग कई मामलों में स्वायत्त है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक संदर्भों में इसे चीन का हिस्सा माना जाता है.

खेलों में हांगकांग को क्यों "हांगकांग, चीन" कहा जाता है?

इन खेलों में क्रिकेट भी शामिल है, जिसका आधिकारिक नाम "हांगकांग, चीन" होना अनिवार्य है. यह नियम स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड ओलंपिक कमेटी ऑफ हांगकांग, चीन ने तय किया है. 2023 में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी का नाम बदलकर "क्रिकेट हांगकांग, चीन" कर दिया गया था, ताकि यह ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खा सके, जहां सभी हांगकांग की खेल इकाइयों और संगठनों के साथ “चीन” जोड़ना आवश्यक है.

एशिया कप 2025 में री-ब्रांडिंग

इस री-ब्रांडिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हांगकांग की खेल संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय निकायों जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के मानकों का पालन करें. यही वजह है कि एशिया कप 2025 और अन्य महाद्वीपीय टूर्नामेंटों में सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों, शेड्यूल और प्रसारणों में हांगकांग को "हांगकांग, चीन" नाम से दिखाया जाता है. इसलिए, हांगकांग को एशिया कप 2025 में "हांगकांग, चीन" कहा जा रहा है ताकि यह अंतरराष्ट्रीय खेल और राजनीतिक नियमों का पालन करे.