Today's Google Googly: सिर्फ 3 ओवर में शतक किसने बनाया? जानें आज की गुगली का जवाब

Who Scored a Century in Just 3 Overs?: क्रिकेट के सीजन में जैसे ही IPL का धमाल चल रहा है, वैसे ही फैंस की दिलचस्पी मैदान से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक हर जगह छाई हुई है. हर चौका-छक्का, हर विकेट और हर टर्निंग पॉइंट अब सिर्फ चर्चा का नहीं, बल्कि सीखने का मौका बन गया है. ऐसे में गूगल ने भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खास खेल शुरू किया है, जिसका नाम 'Googlies on Google' है. यहां सवाल तो आसान लगते हैं, लेकिन जवाब चौंकाने वाले होते हैं. इस बार का सवाल है, 'Who scored a century in just 3 overs?' यानी 3 ओवर में सेंचुरी किसने बनाई?

अब आप सोचेंगे कि भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन जवाब जानकर आप चौंक जाएंगे.

'Googlies on Google' के सवाल का जवाब

इस सवाल का जवाब है, सर डॉन ब्रैडमैन, जिन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है. उन्होंने ये कमाल साल 1931 में एक डोमेस्टिक मैच के दौरान किया था. उस समय एक ओवर में 8 गेंदें हुआ करती थीं. यानी ब्रैडमैन ने 22 गेंदों में 100 रन ठोक डाले!

कहां और कैसे हुआ ये कारनामा?

यह मैच ऑस्ट्रेलिया में Blackheath XI और Lithgow Pottery XI के बीच खेला गया था. मैच का आयोजन एक नए माठॉइड (Malthoid) पिच के उद्घाटन के मौके पर किया गया था. ब्रैडमैन ने सिर्फ 3 ओवरों में शतक जड़ दिया. इस दौरान हर ओवर में 8-8 गेंदें होती थीं.

उन्होंने अपनी पारी में 14 छक्के और 29 चौके जड़े, जो उनके फर्स्ट क्लास करियर के मुकाबले भी कहीं ज्यादा थे. यह रिकॉर्ड भले ही किसी इंटरनेशनल मैच में नहीं बना, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में यह एक बेमिसाल उपलब्धि है.

क्या है 'Googlies on Google'?

'Googlies on Google' गूगल की एक नई कैंपेन है, जो आपके अंदर की जिज्ञासा को एक खेल में बदल देती है. इस कैम्पेन में गूगल ऐसे सवाल पूछता है जो सुनने में आम लगते हैं, लेकिन जब आप उनका जवाब खोजते हैं तो हैरान रह जाते हैं.

इस कैंपेन के तहत कुल 50 सवाल पूछे जाएंगे, जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया, टीवी, अख़बारों और प्रोडक्ट पैकेजिंग पर दिखेंगे. हर सवाल आपको गूगल पर जाकर उसका जवाब खोजने को प्रेरित करेगा. इस तरह नॉलेज और मस्ती साथ-साथ चलेगी.

सवाल का जवाब देने की कोशिश करें

तो अगली बार जब IPL के बीच कोई अजीब सवाल सामने आए, तो समझ जाइए कि ये भी 'Googlies on Google' का हिस्सा हो सकता है. और हां, अगर आपसे कोई पूछे, '3 ओवर में सेंचुरी किसने मारी?' तो आप फटाफट कहिए, सर डॉन ब्रैडमैन ने