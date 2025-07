Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Aage? कोलंबो में श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले पर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 2 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R.Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में जून में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की जीत हासिल करने के बाद श्रीलंका की टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले में पूरी लय और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, लेकिन दूसरे टेस्ट में मेज़बान टीम ने शानदार जीत दर्ज की. अब वनडे टीम की कमान चारिथ असलांका के हाथों में है, जो अपनी कप्तानी में जीत की इस लय को आगे बढ़ाना चाहेंगे. श्रीलंकाई टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन है और घरेलू हालात का फायदा उठाकर वे पहला वनडे अपने नाम करना चाहेंगे. इस वनडे सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं.

बांग्लादेश की टीम नए कप्तान मेहदी हसन मिराज के नेतृत्व में वनडे प्रारूप में नई शुरुआत करने जा रही है. नजमुल हुसैन शंटो से कप्तानी की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद मिराज इस सीरीज़ में टीम को नई दिशा देना चाहेंगे. टेस्ट सीरीज़ में हार के बाद बांग्लादेश की टीम वनडे में वापसी के इरादे से उतरेगी. अनुभवी खिलाड़ी जैसे मुशफिकुर रहीम और तस्किन अहमद टीम को मजबूती प्रदान करेंगे. ऐसे में बांग्लादेश अपने नए कप्तान के नेतृत्व में एक नई शुरुआत करने के लिए बेताब नजर आ रहा है.

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (SL vs BAN 1st ODI Match) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में श्रीलंका की टीम फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.