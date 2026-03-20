West Indies Women vs Australia Women, 1st T20I Live Score Update: किंग्सटाउन में वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच खेला जा रहा हैं पहला टी20 मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Live Scorecard Update: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज यानी 20 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में खेला जा रहा हैं. वेस्टइंडीज महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अपने मजबूत रिकॉर्ड को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Jasprit Bumrah Journey In IPL: आईपीएल में अबतक कुछ ऐसा जसप्रीत बुमराह का सफर, 145 मैचों में चटकाए इतने विकेट, यहां जानें सीजन दर सीजन प्रदर्शन

इस अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम की ओर से हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन और स्टेफनी टेलर पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, ताकि टीम मजबूत प्रदर्शन कर सके. वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तरफ से बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. अर्नोस वेल ग्राउंड की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाज पावरप्ले में खुलकर खेल सकते हैं, जबकि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स को मदद मिल सकती है.

वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Scorecard)

वेस्टइंडीज महिला टीम के पास संतुलित स्क्वाड है, जिसमें अफी फ्लेचर और करिश्मा रामहरैक गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ओर से मेगन शुट, डार्सी ब्राउन और अलाना किंग विकेट निकालने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं.

यह मुकाबला सीरीज के लिहाज से काफी अहम है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज है और इस सीरीज में फेवरेट मानी जा रही है, जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम छठे स्थान पर है और घरेलू हालात का फायदा उठाकर उलटफेर करना चाहेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.