West Indies Champions vs South Africa Champions, WCL 2025 2nd Match 2025 Live Toss And Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के कप्तान एबी डिविलियर्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Champions vs West Indies Champions, World Championship of Legends 2025 2nd Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जुलाई को वेस्टइंडीज चैंपियंस और दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की टीम के बीच में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज की अगुवाई क्रिस गेल (Chris Gayle) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के कप्तान एबी डिविलियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. पहले टी20 मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. बारिश के कारण 11 ओवर का खेल होगा. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लंदन वनडे मुकाबले में इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया पर सट्टा बाजार का माहौल हुआ गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

वेस्टइंडीज चैंपियंस: ड्वेन स्मिथ, क्रिस गेल (कप्तान), कीरोन पोलार्ड, विलियम पर्किन्स, चैडविक वाल्टन (विकेटकीपर), लेंडल सिमंस, ड्वेन ब्रावो, एशले नर्स, शेल्डन कॉटरेल, फिदेल एडवर्ड्स, सुलेमान बेन.

दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस: एबी डिविलियर्स (कप्तान), हाशिम अमला, मोर्ने वान विक (विकेटकीपर), जेजे स्मट्स, सारेल एर्वी, क्रिस मॉरिस, जीन-पॉल डुमिनी, वेन पार्नेल, हार्डस विलोजेन, डुआने ओलिवर, आरोन फांगिसो.

वेस्टइंडीज चैंपियंस टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस टीम के मैच का स्कोरकार्ड

क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बार फिर नॉस्टैल्जिया का पल लौट आया है. वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 की वापसी हो चुकी है और इस बार टूर्नामेंट का आयोजन इंग्लैंड के चार प्रतिष्ठित मैदानों पर किया जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में इंग्लैंड चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस से मुकाबला किया. अब 19 जुलाई(शनिवार) को टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर खेला जाएगा, जिसमें दिन के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज चैंपियंस का सामना साउथ अफ्रीका चैंपियंस से हो रहा हैं. यह मुकाबला बर्मिंघम के एडजबेस्टन स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से शुरू होगा.

नोट: वेस्टइंडीज चैंपियंस टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.