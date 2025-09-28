'Been a Minute'...कोहली-अनुष्का की तस्वीर ने तोड़े रिकॉर्ड, 3 शब्दों के पोस्ट को 15 घंटे में मिले 90 लाख से ज्यादा लाइक्स

विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की (Photo : Instagram/Virat)

Virat Kohli's 3-Word Instagram Post: विराट कोहली सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, लेकिन जब भी कुछ पोस्ट करते हैं, तो वो वायरल हो ही जाता है. रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ. विराट ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

बस 3 शब्दों का कैप्शन और लाखों दिल पिघल गए

विराट ने इस फोटो के साथ सिर्फ तीन शब्द लिखे - "Been a minute" (जिसका मतलब है 'काफी समय हो गया'). बस इतना लिखना था कि फैंस दीवाने हो गए. पोस्ट करने के सिर्फ 15 घंटों के अंदर इस तस्वीर को 90 लाख (9 मिलियन) से भी ज्यादा लाइक्स मिल गए. इस तस्वीर में विराट और अनुष्का साथ में बेहद खुश नजर आ रहे हैं. फैंस विराट की हल्की सफेद हो रही दाढ़ी पर भी खूब कमेंट कर रहे हैं.

क्रिकेट से ब्रेक पर, पर जलवा कायम है

आपको बता दें कि विराट कोहली टेस्ट और T20I क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे खेलते हैं. फिलहाल वो अपने परिवार के साथ यूनाइटेड किंगडम में हैं. जहां भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ी बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट दे रहे थे, वहीं विराट को लंदन में ही अपना फिजिकल टेस्ट देने की छूट मिली थी.

जल्द ही वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में वापसी करेंगे.

IPL 2025 के हीरो

विराट कोहली आखिरी बार IPL 2025 में खेलते हुए दिखे थे. उन्होंने अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहली बार IPL का खिताब जिताया था. उस सीजन में उन्होंने 657 रन बनाकर टीम के लिए सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे.

क्रिकेट के दो फॉर्मेट छोड़ने के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर हैं.

एशिया कप में टूट सकता है विराट का रिकॉर्ड

दिलचस्प बात यह है कि चल रहे एशिया कप में भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा, विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. अभिषेक किसी भी मल्टी-नेशन T20I टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन सकते हैं. यह रिकॉर्ड फिलहाल कोहली के नाम है, जिन्होंने 2014 T20 वर्ल्ड कप में 319 रन बनाए थे.