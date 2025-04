Virat Kohli TATA IPL Stats Against Mumbai Indians: आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, यहां देखें 'रन मशीन' के आकंड़ें

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team, IPL 2025 20th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 20वां मुकाबला आज यानी सात अप्रैल को मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम (RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस मैच को जीतना चाहेगी. Mumbai vs Bengaluru T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. मुंबई इंडियंस की टीम को अपने पिछले दोनों मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मैच खेले हैं और उसे दो मैच में जीत मिली है. इस मैच के दौरान आरसीबी के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर सभी की नजरें होंगी. ऐसा इसलिए कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ विराट का बल्ला जमकर बोला है. चलिए मुंबई इंडियंस के खिलाफ विराट कोहली के आकंड़ों पर एक नजर डालते हैं.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घातक बल्लेबाज विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 34 पारियों में 913 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 127.33 और औसत 30.43 का रहा है. विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पांच अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें नाबाद 92 विराट कोहली का सर्वोच्च स्कोर रहा है. अब विराट कोहली एक बार मुंबई के खिलाफ बल्ले से आग उगलना चाहेंगे.

वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन

आईपीएल इतिहास में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ विराट कोहली ने 11 मैचों में 41.75 की औसत से 334 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 134.13 है. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ विराट कोहली ने 23 चौकों और 15 छक्कों के साथ 2 अर्द्धशतक लगाए हैं.

इस सीजन में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन

बता दें कि इस सीजन में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीन मैच खेल चुके हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 3 मैचों में 97 रन बनाए हैं. जिसमें एक अर्द्धशतक भी शामिल है. जो कि उन्होंने पहले ही मैच में लगाया था. लेकिन कोहली इसके बाद कुछ खास नहीं कर सके हैं.