Mumbai vs Bengaluru T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team, IPL 2025 20th Match Head To Head: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 20वां मुकाबला आज यानी सात अप्रैल को मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम (RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस मैच को जीतना चाहेगी. Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Head To Head Record: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल खेला जाएगा 'महामुकाबला' देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. मुंबई इंडियंस की टीम को अपने पिछले दोनों मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मैच खेले हैं और उसे दो मैच में जीत मिली है.

इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 8 विकेट से हार मिली थी. मैच में लियाम लिविंगस्टोन ने अर्धशतक लगाया था. ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से एक और अच्छी पारी की उम्मीद होगी. विराट कोहली पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे. इस मुकाबले में विराट कोहली भी बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे.

दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस को पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 12 रन से हार मिली थी. इस मुकाबले में रोहित शर्मा चोटिल होने की वजह से नहीं खेले थे. ऐसे में रोहित शर्मा अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मौका मिलता है तो वह अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे. सूर्यकुमार यादव से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MI vs RCB Head To Head)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अबतक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को महज 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं.

इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. उस मैच को मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से जीता था. वहीं, आईपीएल 2023 में दोनों टीमों के बीच दो मैच खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बार वापसी करना चाहेगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

मुंबई इंडियंस के घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 18 पारियों में 36.69 की औसत और 159.53 की स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं. सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83 रन है. सूर्यकुमार यादव के अलावा रोहित शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 33 मैच में 136.23 की स्ट्राइक रेट से 831 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में दिग्गज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 8.10 की इकॉनमी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 13 मैच में 17 विकेट लिए हैं.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मौजूदा टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 33 मैचों में 30.54 की औसत और 126.85 की स्ट्राइक रेट से 855 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 92 रन रहा है. विराट कोहली के अलावा आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 पारियों में 170.59 की स्ट्राइक रेट से 58 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6.85 की इकॉनमी रेट से 22 विकेट लिए हैं.

वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के आंकड़े

बता दें कि आईपीएल इतिहास में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने अब तक 86 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस को 52 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, 33 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है. इस मैदान पर मुंबई इंडियंस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 234 रन रहा है. इस मैदान पर मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस को आठ मैच में जीत मिली है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महज तीन मैच ही अपने नाम किए हैं.