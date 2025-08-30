UAE vs Pakistan, Tri-Series 2025 2nd Match 2025 Key Players To Watch Out: दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर जीत के साथ आगाज करना चाहेगी यूएई, शारजाह में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 2nd Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Key Players To Watch: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें ऐतिहासिक शारजाह में 29 अगस्त से टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेली जा रहीं हैं. तीनों टीमें सीरीज में एक-दूसरे से कुल दो-दो मैच खेलेगी, जिसमें टॉप-2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: UAE vs Pakistan, Tri-Series 2025 2nd Match Winner Prediction: शारजाह में यूएई और पाकिस्तान के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs PAK T20I Head To Head)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल एक ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच 30 अगस्त को खेला जाएगा. इसके बाद यूएई की टीम 1 सितंबर को अफगानिस्तान और 2 सितंबर को पाकिस्तान से टकराएगी. इसके बाद पाकिस्तान और यूएई के बीच भिड़ंत 4 सितंबर को होगी, जबकि अफगानिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट आठ टीमों के एसीसी एशिया कप 2025 से पहले तीन टीमों को आदर्श तैयारी का अवसर प्रदान करेगा जो 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा. ये अभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से खेले जाएंगे.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

मुहम्मद वसीम: यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने पिछले 7 मैचों में 33.83 की औसत और 120.11 की आक्रामक स्ट्राइक रेट से 211 रन बनाए हैं. मुहम्मद वसीम की आक्रामक बल्लेबाजी टीम को गति प्रदान करती है.

राहुल चोपड़ा: यूएई के स्टार बल्लेबाज राहुल चोपड़ा ने पिछले 7 मैचों में 50 की औसत और 95.1 की स्ट्राइक रेट के साथ 412 रन बनाए हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में राहुल चोपड़ा अपने बल्ले से कोहराम मचा सकते हैं.

ध्रुव पाराशर: यूएई के स्टार आलराउंडर ध्रुव पाराशर ने पिछले सात मैचों में 5.17 की इकॉनमी से 5 विकेट चटकाए हैं. हालांकि ध्रुव पाराशर का स्ट्राइक रेट 78 है. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ध्रुव पाराशर पर सबकी निगाहें होंगी.

साइम अय्यूब: पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज साइम अय्यूब ने पिछले 10 मैचों में 208 रन बनाए हैं. इस दौरान साइम अय्यूब की स्ट्राइक रेट 112 की रही है. साइम अय्यूब अपनी घातक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते है.

सलमान आगा: पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा ने हाल के मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. सलमान आगा ने 7 मैचों में 64.83 की औसत और 107.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 389 रन बनाए हैं. सलमान आगा की लगातार रन बनाने की क्षमता पाकिस्तान के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

अबरार अहमद: पाकिस्तान के युवा गेंदबाज अबरार अहमद ने पिछले 7 मैचों में 5.04 की इकॉनमी और 14 विकेट अपने नाम किए हैं. अबरार अहमद पहले टी20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से यूएई की कमर तोड़ सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (UAE vs PAK 2nd T20I Likely Playing XI)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Likely Playing XI): मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, एथन डिसूजा, अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), मुहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, हैदर अली, ध्रुव पाराशर.

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर),सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.