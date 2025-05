UAE vs BAN 1st T20I 2025 Live Streaming: पहले टी20 में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी बांग्लादेश क्रिकेट टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात(Credit: LatestLY)

Where To Watch United Arab Emirates National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Live Telecast: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला 17 मई(शनिवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 08:30 बजे (IST) से खेला जाएगा. यह दो मैचों की सीरीज ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश के लिए एक अहम पड़ाव मानी जा रही है, जो अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम लिटन दास की कप्तानी में नए सिरे से टीम निर्माण की ओर बढ़ रही है. वहीं, यूएई की टीम कप्तान मुहम्मद वसीम के नेतृत्व में फुल मेंबर के खिलाफ खुद को साबित करने के मौके के रूप में इस सीरीज को देख रही है. बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात पहले टी20 के मिनी बैटल में ये खिलाड़ी एक दुसरे को करेंगे परेशान, इनपर रहेगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश ने इस सीरीज के लिए अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रखा है. टीम में मुस्तफिजुर रहमान, नजमुल हुसैन शंटो, तौहीद हृदय और सौम्य सरकार जैसे नाम शामिल हैं. ये खिलाड़ी टीम को संतुलन और गहराई प्रदान करते हैं. दूसरी ओर, यूएई की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी.

यूएई बनाम बांग्लादेश पहला टी20I मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

यूएई बनाम बांग्लादेश पहला टी20I मुकाबला 22 मई 2025 (बुधवार) को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस रात 8:00 बजे होगा.

यूएई बनाम बांग्लादेश पहले T20I 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश मुकाबले का कोई टीवी प्रसारण नहीं किया जाएगा क्योंकि इस सीरीज के लिए भारत में कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्टर नहीं है. ऐसे में फैंस को टेलीविजन पर मुकाबला देखने का विकल्प नहीं मिलेगा.

यूएई बनाम बांग्लादेश पहले T20I 2025 की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

हालांकि, भारत में दर्शकों के लिए संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. क्रिकेट प्रेमी ₹25 में मैच पास खरीदकर FanCode पर इस मैच का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, लाइव स्कोर की जानकारी ICC की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य स्कोरिंग पोर्टल्स पर भी उपलब्ध रहेगी.