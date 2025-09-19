IND vs OMN Asia Cup 2025 Mini Battle: भारत बनाम ओमान एशिया कप मैच के मिनी बैटल में ये खिलाड़ी एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान, इनपर रहेगी सबकी निगाहें

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Mini Battle: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत और ओमान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है. दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मैच में कई दिलचस्प मिनी बैटल देखने को मिल सकती हैं, जो मुकाबले का रुख बदलने की ताकत रखती हैं. दोनों टीमें जीत के इरादे के साथ मैदान पर उतरेंगी, लेकिन मिनी बैटल्स की जंग इस मुकाबले को और भी यादगार बना देगी. भारत बनाम ओमान एशिया कप से पहले जानिए कैसा रहेगा अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में मौसम का मिजाज

इन मिनी बैटल्स की टक्कर केवल रोचक ही नहीं, बल्कि पूरी तरह मैच का रुख भी बदल सकती है. अगर अभिषेक अपनी पावर गेम में सफल रहे तो भारत को जोरदार शुरुआत मिल सकती है, वहीं जतिंदर सिंह की टिकाऊ पारी ओमान के लिए संबल बन सकती है. . भारत बनाम ओमान एशिया कप मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अभिषेक शर्मा बनाम समय श्रीवास्तव: नई गेंद पर होगी जबरदस्त जंग

टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं. 19 मैचों में 33 की औसत से 596 रन और 195 की स्ट्राइक रेट के साथ वह बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स की ओर बढ़ रहे हैं. ओमान के युवा गेंदबाज समय श्रीवास्तव ने पिछले आठ मैचों में आठ विकेट चटकाए हैं, और उनकी स्विंग तथा विविधताओं का जवाब देना आसान नहीं होगा. इस मिनी बैटल में यह देखना रोमांचक रहेगा कि क्या समय, अभिषेक के तेज स्ट्रोक्स को रोक पाएंगे.

जतिंदर सिंह बनाम फखर जमान: ओमान के भरोसेमंद बल्लेबाज पर रहेंगी निगाहें

ओमान के ओपनर जतिंदर सिंह इस फॉर्मेट के अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं. पिछले 10 मैचों में 30.2 की औसत से 302 रन बनाकर उन्होंने टीम को लगातार मजबूत शुरुआत दी है. भारत के वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जतिंदर की बल्लेबाजी ओमान की उम्मीदें तय करेगी. वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री गेंदबाजी, जतिंदर की टिकाऊ बल्लेबाजी के सामने एक खास मुकाबला बन सकती है, जो मैच की दिशा बदल सकती है.