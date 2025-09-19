IND vs OMA Asia Cup 2025 Preview: भारत बनाम ओमान एशिया कप मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम ओमान(Photo Credits: @LatestLY)

India National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. भारत और ओमान के बीच यह पहली भिड़ंत होगी. भारत पहले ही सुपर-4 में क्वालीफाई कर चुका है और ग्रुप ए में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि ओमान लगातार दो मैच हारकर बाहर हो चुका है. ऐसे में भारत इस मैच में अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकता है और नए खिलाड़ियों को आज़मा सकता है. वहीं, ओमान के पास हार के बावजूद भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलकर अपनी छाप छोड़ने का मौका होगा. एशिया कप में फिर पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए सुपर-4 राउंड का शेड्यूल, फॉर्मेट, मैच की टाइम टेबल और वेन्यू के साथ सारे डिटेल्स

भारत ने अब तक यूएई और पाकिस्तान को आसानी से हराया है. टीम ने दोनों मैचों में तीन स्पिनर और एक विशेषज्ञ तेज़ गेंदबाज के कॉम्बिनेशन से खेला है. हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ने सपोर्ट सीमर की भूमिका निभाई है और अच्छा प्रदर्शन किया है. कुलदीप यादव दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं और सुपर-4 में भारत के लिए प्रमुख गेंदबाज होंगे. हालांकि इस मैच में भारत कुलदीप और जसप्रीत बुमराह को आराम देकर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका दे सकता है. बल्लेबाज़ी क्रम में बदलाव की संभावना कम है. वहीं, ओमान बिना बदलाव के उतर सकता है.

टी20 में भारत बनाम ओमान हेड टू हेड रिकार्ड्स (IND vs OMA Head to Head Records): भारत और ओमान की टी20 क्रिकेट में यह पहली भिड़ंत होगी. दोनों टीमें अब तक किसी भी फॉर्मेट में आमने-सामने नहीं आई हैं. यह एकतरफा मुकाबला होने की उम्मीद हैं.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs OMA Key Players To Watch Out): अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाह फैसल, आमिर कलीम,जितेन रमणंदी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को शेख ज़ायेद स्टेडियम, अबू धाबी में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा। यह मुकाबला Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, IND बनाम OMA मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जितेन रमणंदी, हसनैन शाह, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव