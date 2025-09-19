IND vs OMA Asia Cup 2025, Abu Dhabi Weather Report: भारत बनाम ओमान एशिया कप से पहले जानिए कैसा रहेगा अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में मौसम का मिजाज

अबू धाबी में शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम(Photo Credits: @SitarahAnjum/X)

India National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 का मुकाबला टूर्नामेंट की दृष्टि से भले ही अधिक मायने न रखता हो, लेकिन दर्शकों के लिए यह फिर भी खास रहने वाला है. भारतीय टीम पहले ही सुपर-4 में क्वालीफाई कर चुकी है, वहीं ओमान की टीम लगातार हार के बाद बाहर हो चुकी है. इसके बावजूद यह मुकाबला अहम इसलिए भी है क्योंकि टीम इंडिया सुपर-4 से पहले अपनी अंतिम तैयारियों और प्रयोगों का मौका लेगी. वहीं ओमान जैसी उभरती टीम के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा कि वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक के खिलाफ खेलकर प्रभावित करें. भारत बनाम ओमान एशिया कप मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारतीय टीम का अब तक का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक रहा है. मौजूदा चैंपियन भारत ने ग्रुप ए में अपने दोनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान पर कब्जा किया है. भारत ने पहले मेज़बान यूएई को और फिर चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को आसानी से हराया. दूसरी ओर, ओमान का सफर निराशाजनक रहा हैं. उन्होंने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जिसमें उन्हें 93 रनों से करारी हार मिली थी. इसके बाद यूएई के खिलाफ भी ओमान का प्रदर्शन कमजोर रहा और वे 42 रनों से हार गए.

अबू धाबी के मौसम का मिजाज(Abu Dhabi Weather Report)

मौसम विभाग के अनुसार, मैच के दौरान अबू धाबी में आसमान साफ़ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. यानी दर्शकों को बिना व्यवधान के पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा. तापमान मैच शुरू होने के समय लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. उमस अधिक होगी, जो खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. शेख ज़ायेद स्टेडियम की पिच हमेशा से स्पिन गेंदबाज़ों की मददगार रही है. यहां बल्लेबाजों के लिए स्पिनरों को खेलना आसान नहीं होगा. इस पिच पर बल्लेबाज़ी शुरू से ही कठिन रही है और आम तौर पर 160 रन का स्कोर अच्छा माना जाता है. भारत और ओमान के बीच होने वाले इस मैच में भी दोनों पारियों में बल्लेबाज़ों को ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.